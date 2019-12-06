поста о "настоящем беларусе", который вызвал споры в соцсетях. На этот раз речь пойдёт о "настоящем белорусе". Программист и IT-предприниматель Юрий Зиссер написал продолжениекоторый вызвал споры в соцсетях. На этот раз речь пойдёт о "настоящем белорусе".





Да-да: "настоящий беларус" и "настоящий белорус" — это не один и то же человек! Во всяком случае, в представлении Зиссера. Для восстановления баланса публикуем и этот пост тоже.





Выполняю свое обещание написать о другой социальной группе белорусов.





Летом настоящий белорус проводит выходные на грядках и заготавливает консервы.





У настоящего белоруса всегда есть самогон, деревенская колбаса и закуска.









Настоящий белорус не понимает белорусский литературный язык.





Настоящий белорус оценивает качество спиртных напитков по концентрации спирта.





Пенсию настоящему белорусу платит президент.





Для настоящего белоруса участники митингов — проплаченные шпионы¸ а бело-красно-белый флаг — нацистский.





У настоящего белоруса дома всегда громко включены телевизор или радио.





Настоящий белорус закупается на предвыборных участках.













Настоящий белорус везет заграничным родственникам сало.





Настоящий белорус смотрит американские фильмы и считает США главным врагом человечества.