



"(...) Важнее всего то, что в Москве начался переходный период. Правда, начался он только в умах! Возникает большая турбулентность по поводу того, уйдет ли Путин в 2024 году. Кто станет его преемником, если он покинет свое место? Медведев? Кто-то другой? Об этом ничего не известно! Все нервничают и пытаются продемонстрировать свою верность единственному великому избирателю, который у нас есть: Владимиру Путину. Некоторые говорят, что он останется, потому что не сможет все бросить и что работа не закончена. И хорошо его зная, я верю в такую мотивацию. Его позиция такова: мы работаем!" - говорит главный редактор независимой радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью Le Figaro.





"До присоединения Крыма в 2014 году я был убежден, что единственное, о чем думал Путин, это обеспечить безопасность для себя и своей семьи, когда наступит "после". Но благодаря Крыму он вошел в школьные учебники истории! Он видит себя человеком, наделенным миссией: объединить русский мир. Многие из нас думают, что он останется самым влиятельным лицом в России. Станет ли он своего рода Дэн Сяопином? Есть всевозможные варианты. Он может изменить Конституцию, созвать Учредительное собрание, провозгласить союз с Беларусью..." - продолжает Венедиктов.





"(...) Под русским миром надо понимать Россию, но также и Беларусь, часть Украины, Приднестровье, Северный Казахстан. Путин считает, что Сталин создал такие границы произвольно, карандашом, чтобы разделить народ. Он всегда говорит, что мы, русские, являемся разделенным народом, "как немцы". Около десяти лет назад он объяснял, что не будет воевать за Крым, но если такая возможность возникнет, то, может быть... Одним словом, это была мечта", - указывает собеседник издания.





"(...) Путин считает Макрона человеком из ниоткуда. И называет украинского президента Зеленского, которого он также считает человеком из ниоткуда, "маленьким Макроном". О себе самом Путин думает, что он играет историческую роль. Он убежден, что действовал на благо страны и что позднее его поймут правильно. Он говорит, что унаследовал разрушенную Россию и поставил ее на ноги. Он смотрит на молодых людей, которые его ненавидят, и говорит, что они неблагодарные, как это сделал де Голль в 1968 году", - отмечает Венедиктов.





"Между этими двумя периодами есть много общего. И особенно в вопросе Украины, которая является нашим Алжиром, потому что мы считаем ее частью себя, наподобие того, как вы расцениваете Алжир. Путин всегда говорит, что Украина не государство, а несостоятельное и искусственное образование" - комментирует он.





"(...) Путин проводит четкое разграничение между жителями Крыма, которые, по его словам, не хотели покидать СССР, и жителями прибалтийских стран, которые этого хотели. В его представлении Россия окружена врагами, ее взяли в кольцо НАТО, Евросоюз и американские базы. Путин считает, что существует единый фронт против России и что он должен создавать проблемы своим противникам, чтобы их ослабить. Ясно, что "Брекзит" экономически неблагоприятен для России, но Путин поддерживает его, потому что это ослабляет Великобританию. То же самое с нашей поддержкой независимости Каталонии, которая ослабляет Испанию. То же самое в отношении партии АдГ в Германии. Путин считает пронацистов вульгарными. Но раз они ослабляют Меркель, он их поддерживает. Россия стремится дестабилизировать Евросоюз и ищет самое слабое звено", - утверждает собеседник издания.





"(...) Путин считает, что сейчас есть две геополитические "платформы": американцы и китайцы, которым Путин не доверяет. А далее следует Европа, которая, по его словам, нам ближе, чем Америка. Он думает, что вместе мы могли бы создать третью "платформу", но хочет, чтобы европейцы отменили санкции. Путин всегда стремился быть в Европе, но с особым местом и собственными правилами. Конечно, это невозможно, но он этого не понимает. Он готов на все, лишь бы заставить европейцев отменить санкции и начать разговор. Все уже согласились рассматривать Крым как особое досье. Но можно ли что-то сделать для Донбасса? Путин готов вернуть его Украине", - рассуждает Венедиктов.









"Речь идет о более тонком подходе, направленном на внедрение в Донбасс российских экономических интересов, такая политика могла бы распространиться на всю Украину благодаря миллионам избирателей, которые проголосовали бы за пророссийские партии. Расчет Путина состоит в том, что отдать Донбасс лучше, чем удерживать его. Но нужно сохранить лицо, чтобы силы, лояльные Москве, не почувствовали себя брошенными. Зеленский осознал эту угрозу. Недавно во время закрытой встречи с ветеранами он сказал, что если Украина не сможет разрешить ситуацию с Донбассом до января, то тогда она будет строить там стену", - поясняет собеседник издания.





"(...) По мнению Путина, Трамп олицетворяет слабость Америки, и поэтому надо поощрять его и действовать так, чтобы американцы вернулись к себе домой и больше не угрожали нашим интересам. Он считает, что если в Америке будет еще пять лет слабой власти, то она потеряет все", - рассуждает Алексей Венедиктов.



