Минское «Динамо» в матче КХЛ с «Северсталью» отыгрались со счета 0:3, но все равно уступило

kp.by Команда Вудкрофта проигрывала четыре матча подряд. Сегодня на «Минск-Арене» был отличный шанс победить и уйти с последнего места конференции (хотя бы на один день), пишет









В соперниках была череповецкая «Северсталь», которая тоже не блещет результатами. Но реальность оказалось более суровой. Уже к 14-й минуте динамовцы уступали - 0:3. Казалось, игра потеряна. К чести динамовцев, им удалось отыграться. За 38 секунд до завершения третьего периода счёт сравнял Тему Пулккинен. До него забрасывали Андрей Костицын (это была его сотая шайба в КХЛ) и Райан Спунер. Дело дошло до овертайма, а потом - до серии буллитов, где точнее были гости. В итоге динамовцы одно очно набрали, но вновь проиграли 3:4. До зоны плей-офф уже 12 очков.





8 декабря «Динамо» дома сыграет с ЦСКА.



