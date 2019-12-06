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Минское «Динамо» в матче КХЛ с «Северсталью» отыгрались со счета 0:3, но все равно уступило

07.12.2019 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Зубры» вернулись с серии выездных матчей, где уступили в том числе прямым конкурентам за места в плей-офф Западной конференции.

 Команда Вудкрофта проигрывала четыре матча подряд. Сегодня на «Минск-Арене» был отличный шанс победить и уйти с последнего места конференции (хотя бы на один день), пишет kp.by


В соперниках была череповецкая «Северсталь», которая тоже не блещет результатами. Но реальность оказалось более суровой. Уже к 14-й минуте динамовцы уступали - 0:3. Казалось, игра потеряна. К чести динамовцев, им удалось отыграться. За 38 секунд до завершения третьего периода счёт сравнял Тему Пулккинен. До него забрасывали Андрей Костицын (это была его сотая шайба в КХЛ) и Райан Спунер. Дело дошло до овертайма, а потом - до серии буллитов, где точнее были гости. В итоге динамовцы одно очно набрали, но вновь проиграли 3:4. До зоны плей-офф уже 12 очков.

8 декабря «Динамо» дома сыграет с ЦСКА.
 
Теги: Минск
 
 
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«Зубры» вернулись с серии выездных матчей, где уступили в том числе прямым конкурентам за места в плей-офф Западной конференции.
 
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