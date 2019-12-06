Что надеть на встречу с Путиным. Три варианта для Лукашенко от отечественных дизайнеров

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Сочи состоится встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко . Пока мы ждем новостей о том, как она пройдет, давайте пофантазируем, что мог бы надеть президент Беларуси, окажись в его распоряжении гардероб, составленный из одежды отечественных дизайнеров.

Об авторе: Эксперт по имиджу и протоколу Катерина Гордеева



В 20-ю годовщину подписания Договора о Союзном государстве, Беларусь и Россия рассчитывают подписать пакет документов по углублению интеграции. Это программа действий по интеграции, 31 дорожная карта (они посвящены разным сферам и отраслям: сближению макроэкономической политики, гармонизации валютного регулирования, унификации бухучета и бухгалтерской отчетности, формированию единой аграрной и промышленной политики, унификации, гармонизации и сближению налогового законодательства) и несколько соглашений.

И несмотря на то, что власти Беларуси заявляют, что документы не содержат вопросов политической интеграции и не несут никакой угрозы независимости страны, за событиями белорусы следят с тревогой. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на днях призвал Беларусь не бояться уменьшения суверенитета . Существует и версия о том, что углубление интеграции — шанс продлить президентские полномочия для президента России Владимира Путина, но уже во главе не Российского, а Союзного государства.

В ответ на опасения о сдаче суверенитета Александр Лукашенко заявил :

— Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России. […] Запомните! Я не пацан, который отработал 3−4−5 лет президентом. Мне хватило — вот так. И я не хочу перечеркнуть все то, что я сделал вместе с вами, с народом — создал суверенное, независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или кому-то передать? При мне этого не будет никогда.

Повестка и напряженная атмосфера потребуют от президентов придерживаться определенной стратегии: нужно показать, что, несмотря на противоречия, стороны готовы к открытому диалогу, но не согласны отказываться от своих целей.

Что наденут на встречу главы государств, станет известно позже. Но, поверьте, каждая деталь президентских образов, от кроя костюма до цвета галстука, будет иметь смысл и подтекст.

Давайте представим, что мог бы надеть президент Беларуси? Важное правило: ограничиваемся только теми вещами, которые можно найти у отечественных дизайнеров.

Образ первый. Официальный

Согласно дипломатическому протоколу, пиджаки костюмов у первых лиц государства должны быть прямыми или полуприлегающими. Чересчур зауженные брюки «на итальянский манер» не допускаются.

Требования к расцветке строгие, допускаются только сдержанные натуральные оттенки: темно-синие, насыщенно-серые или коричневые. Любимый белорусами и россиянами черный вне правил: днем он придает образу неуместную драматичность. Интересно, что за нарушение правил западные СМИ дали Владимиру Путину ироничное прозвище Man In Black: слишком российский глава любит этот цвет.

Одним словом, черный цвет допустим только в неформальных или вечерних комплектах. И политику стоит носить его осторожно.



Фото: пресс-служба президента

Александру Григорьевичу предстоит оборонять линию своих интересов — нужно продемонстрировать силу и авторитет. И, поскольку правильно подобранный костюмный ансамбль транслирует настроение политика и помогает невербально доносить информацию до оппонента, имиджмейкеры обратятся за помощью к деталям.

На сложных переговорах мужчинам-политикам рекомендуют подчеркивать линию плеч и делать ее более четкой. Такой прием подчеркивает маскулинность и на подсознательном уровне «сигнализирует» собеседнику, что перед ним лидер, который может вести за собой миллионы и говорить с позиции силы.

Лучшим вариантом в такой ситуации будет костюм, сшитый по индивидуальным меркам. За ним можно отправляться в ателье Дмитрия Заболотного.

Образ второй. Неформальный

Часто встречи политиков проходят в неофициальной обстановке. Это возможность государственным лидерам показать себя электорату земными людьми, которым ничто человеческое не чуждо. Для этих целей дресс-код смягчается: позволительны свитера, джинсы, льняные костюмы и рубашки с коротким рукавом. Словом — повседневный casual.



Фото: пресс-служба президента

Поскольку встреча Путина и Лукашенко носит дружественный характер, нашему президенту стоит продемонстрировать симпатию к собеседнику. Однако важно понимать, что комплект одежды для главы государства создается, исходя из контекста встречи и политической идеи руководителя страны.

В ходе неформальной встречи президенту будет уместно продемонстрировать приверженность традициям и надеть «вышиванку».

Льняная рубашка или вязанный кардиган заметно смягчают комплект. Такой прием позволит создать образ друга или «своего человека».

Образ третий. Спортивный, для политической элиты

Любить спорт важно для политика. Именно через спорт проще всего продемонстрировать избирателям силу и хорошее здоровье. И, конечно, Путин и Лукашенко заядлые спортсмены.

К слову, акцент на хорошем здоровье, показывает, что политик стабилен, поэтому народу не стоит ждать неприятных сюрпризов и опасаться политического кризиса.



Фото: president.gov.by

Что может быть спортивнее, чем форма олимпийской сборной?



Фото: БЕЛТА

Найти подходящий костюм можно у дизайнера, который создавал форму для наших спортсменов к Олимпиаде-2018.

Фото: noc.by/ Спортивный костюм дизайнера Людмилы Лабковой

Внешний вид президентов никогда не бывает случайным. Однако наивно думать, что все инструменты воздействия на встречах такого уровня ограничиваются исключительно одеждой. Имидж, и особенно имидж первого лица — понятие глубокое. Здесь важен не только ваш внешний вид, но и бэкграунд, репутация, речь. Не имея комплекса инструментов, нечего делать в верхах. Хорошая новость: задавшись целью, этим приемам может научиться каждый.

А что бы вы предложили надеть Александру Григорьевичу на встречу в Сочи?