Присягу на верность Родине принесли молодые эксперты Брестчины

Источник материала: Виртуальный Брест

Торжественная церемония Присяги молодых сотрудников территориальных органов Государственного комитета судебных экспертиз состоялась сегодня в музее обороны Брестской крепости. Ряды офицеров пополнили эксперты Барановичского и Кобринского межрайонных отделов, решившие связать свою жизнь со службой в Государственном комитете судебных экспертиз. Выбор молодых людей не случаен – желание служить Родине, защищать права и свободы граждан, интересы общества и государства определило их профессиональный выбор.









Напутственные слова в адрес лейтенантов юстиции произнес начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Вадим Лагуновский. Руководитель отметил символичность принесения Присяги в памятном для всех белорусов месте – Брестской крепости, ставшей символом мужества и героизма.





– Отрадно, что сегодня на территории священной земли вы даете клятву служить Республике Беларусь и ее народу, добросовестно выполнять возложенные на вас обязанности, дорожить честью и достоинством. Убежден, что слова торжественной клятвы на долгие годы останутся в ваших сердцах, напоминая об ответственности перед законом, коллегами, перед собой.





Молодые эксперты в торжественной обстановке произнесли слова Присяги.













В завершение мероприятия офицеры областного экспертного ведомства пожелали лейтенантам профессионального роста и успехов на службе в Государственном комитете судебных экспертиз.

Татьяна Коток, управление Государственного комитета

судебных экспертиз по Брестской области