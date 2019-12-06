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Присягу на верность Родине принесли молодые эксперты Брестчины

07.12.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Торжественная церемония Присяги молодых сотрудников территориальных органов Государственного комитета судебных экспертиз состоялась сегодня в музее обороны Брестской крепости. Ряды офицеров пополнили эксперты Барановичского и Кобринского межрайонных отделов, решившие связать свою жизнь со службой в Государственном комитете судебных экспертиз. Выбор молодых людей не случаен – желание служить Родине, защищать права и свободы граждан, интересы общества и государства определило их профессиональный выбор.

Присягу на верность Родине принесли молодые эксперты Брестчины

Присягу на верность Родине принесли молодые эксперты Брестчины

Напутственные слова в адрес лейтенантов юстиции произнес начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Вадим Лагуновский. Руководитель отметил символичность принесения Присяги в памятном для всех белорусов месте – Брестской крепости, ставшей символом мужества и героизма.

Присягу на верность Родине принесли молодые эксперты Брестчины

– Отрадно, что сегодня на территории священной земли вы даете клятву служить Республике Беларусь и ее народу, добросовестно выполнять возложенные на вас обязанности, дорожить честью и достоинством. Убежден, что слова торжественной клятвы на долгие годы останутся в ваших сердцах, напоминая об ответственности перед законом, коллегами, перед собой.

Присягу на верность Родине принесли молодые эксперты Брестчины

Молодые эксперты в торжественной обстановке произнесли слова Присяги.

Присягу на верность Родине принесли молодые эксперты Брестчины

Присягу на верность Родине принесли молодые эксперты Брестчины

Присягу на верность Родине принесли молодые эксперты Брестчины

В завершение мероприятия офицеры областного экспертного ведомства пожелали лейтенантам профессионального роста и успехов на службе в Государственном комитете судебных экспертиз.

Татьяна Коток, управление Государственного комитета
судебных экспертиз по Брестской области

 
 
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