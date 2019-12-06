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ООО «Гос-Транс» прописалось в бывшем административном здании Вороновской таможни

07.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ООО «Гос-Транс» прописалось в бывшем административном здании Вороновской таможни

В минувшую пятницу в кругу коллег, друзей и родных сотрудники «Гос-Транса» во главе с генеральным директором Иваном Огаром (на снимке второй справа) отпраздновали новоселье. Когда отзвучали торжественные речи, слова поздравлений, руководитель фирмы пообщался с журналистами районного издания.

— Необходимость открытия офиса назрела давно, — рассказал Иван Иванович. — Для того чтобы приобрести здание бывшей таможни, мы взяли кредитные средства. Думаю, не прогадали. Нужно расширяться. В нашем здании будем не только сами работать, но и сдавать места под офисы. Ждем грузоперевозчиков и не только. С коллегами, несомненно, вместе легче решать возникающие вопросы, можно перенять лучший опыт в этом деле, готовы поделиться и своими наработками. К тому же, со временем можно расшириться: открыть комплексный шиномонтаж, мойки, стоянку, осуществлять ремонт техники. Планов очень много, постепенно будем их реализовывать.

На рынке международных грузоперевозок компания уже четырнадцать лет. Ее сотрудники ориентируются на деятельность в России, Казахстане и Европе. Давно наработали широкую клиентскую базу. Зарекомендовали себя как надежные партнеры — в положенный срок и в полной сохранности доставляют вверенные им грузы.


ООО «Гос-Транс» прописалось в бывшем административном здании Вороновской таможни

В ООО «Грос-Транс» сложились свои традиции: работать единой командой. Некоторые водители трудятся уже с момента создания фирмы, как, например, Валентин и Аркадий Сушинские, Александр Дайлидко, Николай и Владимир Волынцы. По словам Ивана Огара, коллектив водителей сложился хороший. Новички три месяца стажируются, год работают под присмотром, а дальше, как правило, контроля не нужно — досконально изучив маршруты и требования, трудятся на совесть. Постоянно следит за изменениями в таможенном законодательстве, знает все о грузоперевозках заместитель гендиректора по грузоперевозкам Татьяна Кириченко. Особая гордость гендиректора — дети. С малых лет сын Марк пропадает на работе с отцом, интересуется техникой, делами фирмы. Сейчас осваивает профессию автомеханика. По стопам отца пошла дочь Арина. В минской фирме трудится экспедитором комплектного отдела по грузоперевозкам. Еще подрастают трое помощников — дочь Полина и сыновья Егор и Арсений.

— Иван Иванович, в свое время ООО «Гос-Транс» Вы открыли в Российской Федерации. Почему решили российский капитал привлечь на Вороновщину? — интересуюсь  у собеседника.

— Вложил средства, открыл филиал ООО «Гос-Транс» здесь, на малой родине, — делится И. Огар, — так как хочется, чтобы она развивалась, преображалась, создавались новые рабочие места и людям комфортно жилось.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

ИНН 3904094382.

 
 
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В минувшую пятницу в кругу коллег, друзей и родных сотрудники «Гос-Транса» во главе с генеральным директором Иваном Огаром (на снимке второй справа) отпраздновали...
 
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