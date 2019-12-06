﻿ Что надеть на корпоратив, если вы девушка плюс-сайз. Рассказывает стилист. 21.by
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Что надеть на корпоратив, если вы девушка плюс-сайз. Рассказывает стилист

07.12.2019 10:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стилист и эксперт по стратегическому имиджу и протоколу Екатерина Гордеева делится секретами дресс-кодов и рассказывает, как выглядеть блестяще девушкам, чей размер больше 46.

В Беларусь уже пришли праздники, и всё больше женщин задаётся вопросом «Что надеть, чтобы выглядеть и сногсшибательно, и уместно?». Особенно непросто хорошо одеться женщинам плюс-сайз-размеров, поскольку найти что-то подходящее у нас до сих пор очень непросто. Тем не менее выход всё-таки есть. Делимся контактами и показываем образы на примере финалисток проекта «Мисс Беларусь Plus Size».


Фото: архив Екатерины Гордеевой

Секреты удачных светских образов

Внешний вид гостей — важная составляющая атмосферы мероприятия. Организаторы, которые вкладывают немало сил и средств в ивент, рассчитывают, что все гости поддержат идею и станут активными участниками торжества. Поэтому пожелания по нарядам гостей, если они являются значимой деталью праздника, указывают в пригласительном. Принимая его, человек соглашается с регламентом и принимает правила, в том числе — относительно внешнего вида.

На корпоративных торжествах в Беларуси наиболее распространены следующие виды дресс-кода: коктейль, black tie, тематический костюм. Чтобы выглядеть идеально, важно учесть несколько нюансов (особенно девушкам с формами).

Приходите на примерку в том же белье, в котором будете на мероприятии — белье «лепит» фигуру женщины, поэтому пропорции тела могут выглядеть по-разному в разных комплектах (даже одного размера).

Закладывайте погрешность на корсетное белье — в результате утяжки платье, которое вы примеряли в обычном комплекте, может «повиснуть» и выглядеть иначе. Я очень рекомендую женщинам завести в гардеробе несколько наименований корректирующего белья. Надев его, вы сделаете фигуру более аккуратной и подтянутой.

Выбирая платье с разрезом на ноге, надевайте колготки без блеска — он всегда добавляет некрасивой полноты ногам.

Не мучайтесь на шпильках — они обычно не идут полным девушкам и делают фигуру более массивной. Поэтому выбирайте обувь на высоком, но устойчивом каблуке — так ваши ноги будут выглядеть более изящными. Еще один плюс такого решения: весь вечер вы сможете танцевать, стоять и прогуливаться, не боясь усталости и отечности, которые практически неизбежны после ношения шпилек.

Коктейль для плюс-сайз

Это — самый демократичный из коктейльных дресс-кодов: допустима бижутерия, нет строгого ограничения по длине платья. Полным девушкам я бы рекомендовала массивные украшения. Откажитесь от мелких кулонов и цепочек — они «затеряются» в образе. Пусть акцентов будет меньше, но все они будут яркими и заметными.


 

Модель: Виктория Клевец.

Дизайнер платья: Наталья Ляховец
Серьги: Надежда Протасевич


Модель: Наталья Колесникова.
Дизайнер платья: Наталья Ляховец
Тиара: Агата Каробка


Модель: Инга Булицкая

Дизайнер платья: Наталья Ляховец

Вечер для плюс-сайз

К вечернему образу требований больше, чем к коктейлю. Например, макияж и укладка здесь должны быть проработаны тщательнее (поскольку вечер предполагает стремление к классическому образу); в плане обуви допустимы только туфли с закрытыми носом.

Девушкам plus-size важно выбирать наряды, которые не добавят лишнего объёма. Поэтому от пачек и фатина лучше отказаться. Создавая объем возле рук или груди, отдавайте предпочтение материалам, которые, драпируя, «рисуют» четкую линию: тяжелому атласу, плотному шелку и т.д.


Модель: Наталья Колесникова.
Дизайнер платья: Ателье Екатерины Гордеевой CorAlcor


Модель: Наталья Колесникова.
Дизайнер платья: Наталья Ляховец


Модель: Инга Булицкая.

Дизайнер платья: Екатерина Айат
Украшения: Агата Каробка

Образ для дресс-кода «креатив-вечер». Это нечастый регламент, тем не менее набирающий популярность.


Фото: Слава Поталах

Модель и дизайнер платья: Виктория Клевец.
Тиара: Оксана Матиевская

Тематические вечеринки

Этот формат вызывает больше всего сложностей и опасений, поскольку не уверены, что остальные коллеги ему последуют и ты не будешь выглядеть белой вороной. Но не нужно бояться ярких костюмов! А чтобы убедиться, что в нужном образе вы будете не одна, в перерыве обсудите наряды с сослуживцами и ориентируйтесь на самых творческих из них.

«Плюс-сайзы» должны помнить о важном нюансе: за счет пышных форм образы могут выглядеть гипертрофированно. Поэтому не надевайте слишком облегающие или нарочито сексуальные костюмы. Образы развратной медсестры или горничной с декольте глубиной с Мариинскую впадину и короткими юбками сделает вас не сексуальной, а смешной. Выдерживайте тонкую грань меры — и тогда будете самой яркой звездой праздника.


Модель: Инга Булицкая.

Дизайнер платья: Лидия Баринова
Серьги: Надежда Протасевич


Фото: Слапа Птах

Модель и дизайнер платья: Виктория Клевец 

Украшения: Агата Каробка.

Стильный наряд и ощущение себя красавицей добавляют уверенности каждой женщине. Поэтому не стойте в сторонке весь вечер — общайтесь, заводите полезные контакты, рассказывайте о себе. Ловите момент и получайте максимум из неформального общения! И кто знает, может следующий Новый год вы будете встречать в более высокой должности… Ведь удача любит ярких, коммуникабельных и смелых.

ФОТО: Слава Поталах
Прически и макияж моделей: экосалон COSMIKO

 
 
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Екатерина Гордеева, наш постоянный колумнист рассказывает, что надеть плюс-сайз-красавицам на корпоратив
 
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