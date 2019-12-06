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Беларусь рассчитывает подписать в январе межправсоглашение с Польшей об охране трансграничных вод

07.12.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь рассчитывает подписать в январе 2020 года межправительственное соглашение с Польшей о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Хмель во время заседания межведомственного комитета по управлению проектом международной технической помощи "Водная инициатива Европейского союза плюс" (ВИЕС+) в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь рассчитывает подписать в январе межправсоглашение с Польшей об охране трансграничных вод

Беларусь имеет трансграничные водные объекты со странами ЕС - Литвой, Латвией и Польшей. В этом году велась активная подготовка проекта межправительственного соглашения с Польшей. Проект документа полностью согласован сторонами, а также прошел внутригосударственную процедуру согласования в обеих странах. "Мы уже близки к подписанию соглашения с Польшей. Надеюсь, это произойдет в январе. Это будет первое соглашение Беларуси по трансграничным водным объектам со страной Евросоюза", - сказал Андрей Хмель.

Начальник отдела использования и охраны водных ресурсов главного управления природных ресурсов Минприроды Татьяна Слиж добавила, что активная работа велась и с латвийскими коллегами. "Пришли к общему решению, что соглашение будет не межправительственное, а межведомственное - между Минприроды Беларуси и Министерством окружающей среды и регионального развития Латвии. Проект документа согласован сторонами, замечаний по нему нет, но внутригосударственная процедура согласования не начата, потому что латвийской стороне необходимо дополнительное согласование с Европейской комиссией. После того, как текст будет согласован, мы начнем внутригосударственную процедуру. Надеемся, по оптимистичному сценарию, в следующем году подписать это соглашение", - отметила она.

Что касается сотрудничества Беларуси и Литвы, оно регулируется техническими протоколами. Предусмотрен обмен данными по уровням воды и качеству трансграничных водных объектов.

Сегодня в Минске на заседании межведомственного комитета по управлению проектом ВИЕС+ обсуждалась его реализация и ожидаемые результаты к концу 2020 года. "Главная задача этого проекта - изучение и применение в Беларуси опыта стран Европейского союза, "Восточного партнерства" в управлении водными ресурсами. Например, во Франции и Австрии действует принцип бассейнового управления, который сегодня активно внедряется в нашей стране. План управления бассейном Днепра уже утвержден, всеми согласован, и в этом помог проект ВИЕС+. Также проект дает возможность привлечь инвестиции в данную отрасль, а точнее, грантовые безвозмездные средства на закупку оборудования, что позволит нам в перспективе расширить лабораторную базу", - рассказал Андрей Хмель.

Проект "Водная инициатива Европейского союза плюс для стран "Восточного партнерства" (ВИЕС+) предполагает поддержку шести стран-партнеров (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) в гармонизации водного законодательства с ЕС. Особое внимание уделяется трансграничным рекам. Проект реализуется Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и консорциумом государств - членов ЕС.

 
Теги: Минск
 
 
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