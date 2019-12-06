Проездные билеты на автобусы в Барановичах будут продавать в «Табакерках»

Источник материала: Виртуальный Брест

10 000 безбилетных пассажиров – целый населенный пункт! Таков грустный итог проверок по оплате проезда пассажирами городских автобусов. Умножьте эту цифру (данные за 10 месяцев) на стоимость одного талона в киоске (55 копеек) – и получите внушительную сумму, которой автобусный парк недосчитался за оказанные услуги.







В этой ситуации автобусный парк принял решение расширить продажу талонов и проездных билетов. Барановичский перевозчик заключил договор на реализацию билетной продукции с филиалом «Брест-табак» СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ». Теперь купить талон и проездной билет можно будет в 28 «Табакерках» ‒ в тех районах Барановичей, где нет других мест реализации данной продукции.



Это очень удобно для пассажиров. А специалисты автопарка надеются, что данный шаг будет способствовать уменьшению количества безбилетников и увеличению доходов перевозчика.