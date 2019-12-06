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Проездные билеты на автобусы в Барановичах будут продавать в «Табакерках»
07.12.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
10 000 безбилетных пассажиров – целый населенный пункт! Таков грустный итог проверок по оплате проезда пассажирами городских автобусов. Умножьте эту цифру (данные за 10 месяцев) на стоимость одного талона в киоске (55 копеек) – и получите внушительную сумму, которой автобусный парк недосчитался за оказанные услуги.
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10 000 безбилетных пассажиров – целый населенный пункт! Таков грустный итог проверок по оплате проезда пассажирами городских автобусов. Умножьте эту цифру (данные...
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