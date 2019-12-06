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Безопасный отопительный сезон: как правильно эксплуатировать газовые приборы?

07.12.2019 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Наступление первых холодов связано с активным использованием для отопления газового оборудования. Небрежность в обращении с ним может обернуться бедой. ПУ «Брестгаз» призывает каждого потребителя привести газоиспользующее оборудование в надлежащее состояние и напоминает об основных мерах безопасности.

Безопасный отопительный сезон: как правильно эксплуатировать газовые приборы?

Из-за обледенения оголовков дымоходов или задувания в них ветра возможно ухудшение тяги в дымоходах от газовых водонагревателей и котлов. Поэтому необходимо проверять тягу в дымоходах перед включением приборов и во время их работы, так как при отсутствии тяги в дымоходе не хватает воздуха, необходимого для полного сгорания природного газа. При неполном сгорании выделяется угарный газ, который является сильным ядом, что влечет за собой отравление или смерть.

В целях обеспечения безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход, предусмотрена периодичность проверки исправности и прочистки дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах (жилых и (или) нежилых помещениях:

  • дымоходы сезонно работающих емкостных газовых водонагревателей, отопительных газовых аппаратов с водяным контуром и котлов независимо от их конструкции — перед отопительным сезоном;
  • дымовые каналы кирпичные — не реже одного раза в квартал;
  • вентиляционные каналы, дымовые каналы асбестоцементные, гончарные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона — не реже одного раза в год.

Периодические проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации в одноквартирных блокированных жилых домах могут проводиться как специализированными организациями по заявкам собственников жилых домов, так и самими собственниками жилых домов. Для получения права на выполнение работ по проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов в своем доме собственник должен пройти специальное обучение в аккредитованном учреждении образования ГИПК «Газ-Институт».

Всегда необходимо помнить, что перед розжигом котла, проточного водонагревателя, газовой плиты нужно проверить наличие тяги в дымоходе и вентиляционном канале, открыть форточку, произвести розжиг прибора и убедиться в его устойчивой работе.

Как показывает обследование жилого фонда, очистные карманы зачастую заклеены, заставлены и завешены шкафами, они не очищались от сажи и мусора длительное время, а это обязанность владельцев жилья. При выявлении таковых нарушений, газовые приборы будут немедленно отключаться от системы газоснабжения.

Подумайте о своей безопасности и безопасности своих родных: содержите газовые приборы, дымоходы в исправном состоянии. По рекомендациям работников газового хозяйства замените газовый прибор, отслуживший свой нормативный срок (не более 20 лет), являющийся потенциально опасным и непригодным к эксплуатации. После окончания пользования газоиспользующим оборудованием перекрывайте краны подачи непосредственно перед ним.

Также напоминаем о необходимости заключения договора на обслуживание импортных газовых котлов. В случае отсутствия договора заключите его с ПУ «Брестгаз» или специализированным сервисным центром, имеющим право выполнять работы по ремонту и техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования.

Ваша безопасность в первую очередь находится в Ваших руках. И только в тесном сотрудничестве владельца жилья и газоснабжающей организации можно обеспечить безаварийное, бесперебойное и безопасное газоснабжение Вашего дома. Аварийная служба ПУ «Брестгаз» работает круглосуточно. Если почувствуете запах газа или обнаружите повреждение газопроводов, немедленно сообщите по телефону 104.

 
 
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  Наступление первых холодов связано с активным использованием для отопления газового оборудования. Небрежность в обращении с ним может обернуться бедой. ПУ...
 
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