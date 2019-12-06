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В Дзержинске ночью произошла авария с участием Audi и Volvo

07.12.2019 10:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 декабря в двенадцатом часу ночи в Дзержинске столкнулись две легковушки. 

По сведениям МЧС Беларуси, в результате аварии в Audi 80 зажало водителя. Мужчина был извлечён из транспортного средства, а затем в бессознательном состоянии доставлен в больницу. У пациента травмы различной степени тяжести. 

В Дзержинске ночью произошла авария с участием Audi и Volvo
Фото: МЧС Беларуси 

Помощь водителю Volvo S80 не потребовалась, она не пострадала. 

В Дзержинске ночью произошла авария с участием Audi и Volvo
Фото: МЧС Беларуси 

На прошлой неделе в Гродно маршрутка врезалась в такси.

Пострадали два человека – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 6 декабря в двенадцатом часу ночи в Дзержинске столкнулись две легковушки.  По сведениям МЧС Беларуси, в результате аварии в Audi 80 зажало водителя....
 
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