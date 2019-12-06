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В Дзержинске ночью произошла авария с участием Audi и Volvo
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 декабря в двенадцатом часу ночи в Дзержинске столкнулись две легковушки.
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Помощь водителю Volvo S80 не потребовалась, она не пострадала.
На прошлой неделе в Гродно маршрутка врезалась в такси.
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Новости Беларуси. 6 декабря в двенадцатом часу ночи в Дзержинске столкнулись две легковушки. По сведениям МЧС Беларуси, в результате аварии в Audi 80 зажало водителя....
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