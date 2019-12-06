В Дзержинске ночью произошла авария с участием Audi и Volvo

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 декабря в двенадцатом часу ночи в Дзержинске столкнулись две легковушки.

По сведениям МЧС Беларуси, в результате аварии в Audi 80 зажало водителя. Мужчина был извлечён из транспортного средства, а затем в бессознательном состоянии доставлен в больницу. У пациента травмы различной степени тяжести.



Фото: МЧС Беларуси

Помощь водителю Volvo S80 не потребовалась, она не пострадала.



Фото: МЧС Беларуси

На прошлой неделе в Гродно маршрутка врезалась в такси.