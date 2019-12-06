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Стадион не тюрьма! В России протестуют фанаты

07.12.2019 10:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Объединение фанатов ЦСКА «Люди в черном» поддержит акцию протеста болельщиков и покинет стадион по ходу матча 19-го тура чемпионата России против «Краснодара».

«Нам, армейцам, плевать на разборки между движем «Спартака» и предавшим их клуб игроком, к счастью, с ЦСКА данного персонажа ничего не связывает, — говорится в заявлении фанатского объединения. — К сожалению, подобное поведение со стороны погнавшихся за длинным рублем футболистов иногда имеет место быть. Стоит, к примеру, вспомнить гнусное предательство четырех букв наркоманом Еременко и нашу реакцию на этот факт. Все это — далеко не самая приятная, но, все же, часть настоящего фанатизма. Однако, когда в подобные разборки включается третья сторона, так называемый «большой брат» — это беспредел.

Подобное отношение со стороны вершителей судеб началось не вчера. В преддверии чемпионата мира-2018 планомерно велась работа по «закручиванию гаек», а большинством фанатского мира этот процесс воспринимался как очередная попытка напоказ «вылизать» гостеприимством иностранных гостей перед международным сообществом, при этом исключив всех потенциально не вписывающихся в концепцию проведения «футбольного праздника». Но «мундиаль» прошел, а силовые структуры лишь усилили давление на активных фанатов, применяя все более дерзкие методы репрессий. Так правоохранители, зачастую диктуя свою волю судам, стали активно пользоваться опцией «запрет на посещение спортивных мероприятий», тем самым разлучая фаната на срок от одного до нескольких лет с одним из главных источников его вдохновения — любимым клубом. Чтобы лишить тебя права поддерживать команду, суду достаточно ничем не подтвержденных показаний полицейских, а любые контраргументы обвиняемых гарантируют отнюдь не оправдание, наоборот — больший срок наказания, больший штраф и так далее.

Мы не понаслышке знаем, что такое репрессии: совсем недавно больше сотни армейцев в Туле были задержаны на сутки и более (а позже — вышли с большими штрафами) только за то, что оказались в компании фанатов по пути на стадион. Эти трудности, которые отнюдь не являлись тайной, мы преодолели самостоятельно, при этом информационная поддержка была минимальной. Около месяца назад, после ряда вопиющих инцидентов, произошедших в фанатском мире в 2019-м году, движами страны была предложена подобная форма выражения несогласия, однако тогда красно-белые не смогли прийти к единому знаменателю. Сейчас же, когда система «прижала» собственных лидеров, «Фратрия», прямо в день старта 19-го тура, делает заявление, затрагивающее все фанатское сообщество, при этом текст заранее не обсудив ни с кем. Мы убеждены, что подобные заявления должны одновременно публиковаться на всех ресурсах, а не хаотично. Тем не менее, мы не можем остаться в стороне от откровенного произвола и присоединяемся к данной акции на условиях, сформированных активными фанатами ЦСКА, и росим всех выездных и региональных армейцев, несмотря на тяжесть отказа от поддержки команды в важнейшем матче, проявить солидарность с несправедливо преследуемыми болельщиками.

Мы призываем всех пришедших завтра на гостевой сектор ЦСКА в Краснодаре покинуть трибуну после первого тайма, а до этого гнать команду вперед за себя и всех тех, кто не может быть рядом с командой и уже пострадал от незаконных задержаний, решений суда, банов и прочих запретов.

Фанат — не преступник, стадион — не тюрьма!» — говорится в послании фанатов.
 
 
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Объединение фанатов ЦСКА «Люди в черном» поддержит акцию протеста болельщиков и покинет стадион по ходу матча 19-го тура чемпионата России против «Краснодара».
 
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