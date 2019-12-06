Источник материала: Новости Волковыска

Вопросы исполнения судебных решений о взыскании алиментов и в Беларуси, и в России не только вызывают повышенный интерес у граждан, но и находятся в зоне пристального внимания органов юстиции.

Сделать процедуру взыскания алиментов более качественной намерены министерства юстиции Беларуси и России. Об этом на полях объединенной коллегии, которая прошла в Минске, заявил Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский. По его словам, ведомства находят конкретные проблемы, которые есть у наших граждан и госорганов в правоприменительной практике, и готовят соответствующие предложения по вопросам единообразного применения. Речь, в частности, идет о дополнениях в соглашения о порядке взыскания алиментов на территории Беларуси и России и признании актов гражданского состояния, сообщает sb.by.

На заседании был рассмотрен широкий круг вопросов по формированию единого правого пространства Союзного государства. Стороны представили результаты деятельности рабочих групп по вопросам принудительного исполнения судебных постановлений, взаимодействия органов ЗАГС России и Беларуси и оказания нотариальных и адвокатских услуг.

Говоря в целом о законодательстве двух стран, Министр юстиции России Александр Коновалов признал, что на первый взгляд кардинальных отличий в подходах нет.

Есть рабочие механизмы, которые позволяют провести мониторинг законодательства и практики его применения. По словам российского министра, в целом они одинаковы и больших проблем в том, чтобы, сохраняя национальную правовую идентичность, сблизить подходы в отдельных технических элементах и облегчить работу бизнеса на территории двух стран, быть не должно.

Особое внимание на коллегии также было уделено проблеме создания благоприятных условий для альтернативного урегулирования споров в Союзном государстве. Кроме того, представители ведомств обменялись мнениями о развитии корпоративной культуры в министерствах юстиции России и Беларуси в целях укрепления их кадрового потенциала.

После заседания объединенной коллегии состоялось подписание Программы сотрудничества между министерствами юстиции Беларуси и России на 2020–2021 годы. Основными мероприятиями, планируемыми к реализации на основе программы, должны стать обмен опытом в сфере функционирования института правового мониторинга, оказания бесплатной юридической помощи, регистрации актов гражданского состояния и информационного сопровождения деятельности министерств.