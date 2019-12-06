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США направят против своих противников искусственный интеллект?

07.12.2019 10:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde ("Золотая Орда"), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.

Об этом сообщает ru.oxu.az со ссылкой на американское издание Popular Mechanics.

В качестве примера работы Golden Horde, над которой трудятся в Пентагоне, приводится задача уничтожения одной цели тремя ракетами — в случае, когда одна из них уничтожает мишень, две другие могут использоваться для разведки местности. После этого оператор, получив соответствующие данные, может принять решение об их боевом применении.



Отмечается, что Golden Horde позволит сократить расходы на боеприпасы, увеличить число пораженных целей противника и минимизировать возможности его противоракетной обороны.
 
 
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Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde ("Золотая Орда"), предполагающую также...
 
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