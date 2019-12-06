Напомним, что обувной холдинг таким образом собирается привлечь ресурсы для увеличения объемов производства и развития розничной сети. Для этого было выпущено 63 000 цифровых знаков: 50 000 токенов номиналом по 100 евро и еще 13 000 токенов по 5000 российских рублей.





В первый день ICO генеральный директор «Белвеста» Юрий Суманеев заявил об ажиотаже на бирже, потребовавшим увеличения персонал колл-центра. За месяц удалось реализовать 2555 евровых токенов и 2068 в российских рублях.





В результате инвестиции составили 255 500 евро и 10 340 000 российски рублей. В среднем за день продавалось примерно 85 евровых и 69 рублевых токенов, т.е. привлекалось 8500 евро и 345 000 российских рублей инвестиций.





Как мы уже сообщали, цифровые знаки номиналом 100 евро выпущены с годовой ставкой 5,15%, а токены по 5000 российских рублей — со ставкой 9% годовых. Срок их обращения составляет три года.





Приобретать токены может любое физическое лицо — резидент Республики Беларусь. Фиксированный процентный доход будет выплачиваться раз в три месяца, выводить его можно на расчетные счета или платежные карты.