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Сергей Николюк: «Александр Григорьевич просто не в курсе, что происходит в стране»
Источник материала: Партизан
Трудно представить, что могло спровоцировать еще больший взрыв общественного возмущения: до сих пор белорусское руководство говорило исключительно об «экономической интеграции».
Фото из открытых источников
А тут на тебе от посла Беларуси в России - «единый парламент и правительство с определенными полномочиями», пишет
Заявление посла упало на благодатную почву, которую со ссылкой на опрос МГИМО разрыхлил российский «КоммерсантЪ» утверждением, что «почти 90% белорусов выступают за союзнические или партнерские отношения с Россией». Всем известно, что дьявол кроется в деталях. Ко всему прочему, заговорили о том, что 8 декабря встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина может и не состояться. В общем, с приближением часа Х в обществе нарастает тревога и нервозность. Что происходит в белорусско-российских отношениях? Каких сюрпризов ждать на восточном фронте?
Об этом рассуждает политолог Сергей Николюк.
Сергей Николюк: «Александр Григорьевич просто не в курсе, что происходит в стране: количество закрытых предприятий не поддается учету»
- Следует отметить, что только об экономической интеграции говорила белорусская сторона, а Россия всегда декларировала готовность предоставлять экономические преференции, но при условии более глубокой политической интеграции.
Кроме того, необходимо помнить о феноменальной способности белорусской стороны забалтывать проблемы. Вся «углубленная интеграция» оговорена еще 20 лет назад в союзном договоре, но договоренности не выполнялись. Где гарантия, что история не повторится?
Но самое печальное заключается в том, что белорусская модель без российских дотаций не жилец. Поэтому рано или поздно Россия дожмет Беларусь. С другой стороны, Россия не может потерять Беларусь, и хотя формально все карты у нее в руках, не все так просто. Не пойдет Россия навстречу Беларуси в экономических вопросах - и что дальше?
«БОЛЬШИНСТВО БЕЛОРУСОВ ВСЕГДА БЫЛИ ЗА СОЮЗ С РОССИЕЙ»
- С одной стороны, я бы не делал проблему из опроса МГИМО, опубликованного «Коммерсантом». Нет ничего необычного в том, что на вопросы ответила очень незначительная часть опрошенных: в США, например, большинство американцев на звонки от неизвестных людей на городские телефоны, как правило, не отвечают.
Давайте перейдем к цифрам. 50 с лишним процентов поддерживают союзнические отношения. А почему бы и нет? В Беларуси еще независимые социологи фиксировали, что порой до 60% населения выступали за союз с Россией. Если бы спросили, согласны ли вы на единую армию, доля утвердительных ответов снизилась бы до нескольких процентов. А в таком виде ответ не вызвал у меня особых возражений.
Другое дело, что ценность разового опроса, когда отсутствует динамика (пусть даже он и проводится по всем канонам) очень невелика. Меня эти цифры не удивляют: большинство белорусов всегда были за союз с Россией. И что?
«ПРО СУВЕРЕНИТЕТ ЗАГОВОРИЛИ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ ДОХОДОВ»
- Когда белорусская власть заговорила о суверенитете и независимости? Я пользуюсь собственной методикой, основанной на подсчете публикаций в газете «СБ. Беларусь сегодня». Статьи, содержащие слово «суверенитет», стали популярны с июня 2016г. - 116 статей (табл. 1), а за январь-сентябрь нынешнего года я насчитал 250 таких статей (табл. 2).
Я ожидал, что пик употребления слова «суверенитет» приходится либо на 2014г., либо на 2015г. - год президентских выборов. Но тему суверенитета в президентской кампании 2015г. отсутствовала - доминировала тема жизни: кругом война, а у нас мир. Согласитесь, суверенитет для большинства людей - нечто абстрактное, а вот тезис «мы живы, бомбы не падают на наши головы» понятен всем.
Что же произошло в июне 2016г.? Всебелорусское народное собрание. Что интересно, все предыдущие «вече» проводились перед президентскими выборами (и только первое, в 1996г., состоялось перед конституционным референдумом) - это были финальные аккорды мобилизационных кампаний. Но в 2015г. организаторы электоральной вакханалии на мобилизацию не решились, Всебелорусское народное собрание провели на год позже. И понять такую логику можно: 2015г. - это президентские выборы в условиях падения доходов населения. Чему радоваться? Ведь эти собрания во многом проводятся по советскому образцу: партия рапортует об успехах. А тут падают доходы.
Со Всебелорусского народного собрания 2016г. и понеслось, и с каждым годом все активнее муссируется тема независимости и суверенитета. Но существует ли такая проблема? Безусловно, но заключается она в том, что государство для народа неэффективно. А с нами государство пытается сыграть в переводного дурака, переводя внимание на внешние факторы.
«СИТУАЦИЯ НЕПРЕРЫВНО УХУДШАЕТСЯ»
- Тема действительно актуальна, сама власть ее активно использует, но для игры в переводного дурака. Нефтегазовые конфликты - это история белорусско-российских отношений с самого начала, и все конфликты всегда заканчивались в пользу Беларуси. Понятно, почему: Беларусь единственная страна, которая открыто поддерживает Россию, «нашу Россию». В текущем году (решений пока никаких не принято) Россия не идет ни на какие уступки. И государственный бюджет 2020г. сверстан без надежд на то, что нефтегазовые разборки закончатся в пользу Беларуси.
Ситуация меняется, что можно объяснить объективными причинами. В самой России экономические проблемы: уже шестой год падают доходы населения. Более того, крымский консенсус, когда российское общество радостно объединилось вокруг власти, закончился, и сегодня главные требования россиян расходятся с приоритетами Кремля: все больше растет спрос на то, что называется справедливостью. Поэтому внешняя тема (Украина, Сирия) не очень-то и волнует народ. Время радости и громких аплодисментов от «Крымнаш» закончилось. Сегодня очередная порция дотаций кому-либо (не обязательно Беларуси) россиян не очень обрадует.
Поэтому мы посмотрим, что в итоге подпишут руководители Беларуси и России. Хотя целый год Россия ни на какие уступки не соглашалась. И я думаю, ничего удивительного не произойдет, если в некоторых аспектах Беларусь удастся дожать.
Насколько все будет выполняться - другой разговор. Белорусская власть может существовать только в том виде, в каком она существует. Никаким вторым человеком, или зависимым от кого-то, Александр Лукашенко быть не может. Ни на какую трансформацию нынешний режим не согласится. Даже на фоне непрерывного ухудшения ситуации, хотя по итогам десяти месяцев 2019г. рост доходов населения составил почти 7%, и это в условиях, когда экономика выросла на 1,1%.
«О КАКОЙ СИЛЕ ГОСУДАРСТВА ИДЕТ РЕЧЬ?»
- В качестве одного из главных достижений Лукашенко декларирует создание сильного государства. Экономика свидетельствует как раз о его слабости. У нас не столько сильное, сколько большое государство, большое в том смысле, что оно занимается вопросами, которыми современные государства не занимаются. А вот силы - способности ставить конкретные задачи и выполнять их - почти нет. Практически все экономические программы не выполняются или выполняются так, что вместо прибыли получаются убытки. О какой силе, о какой эффективности государства идет речь?
Развиваются лишь те сферы, куда государство не лезет. Самый яркий пример - IT и вообще сфера услуг. Доля услуг в ВВП с каждым годом растет (уже достигла 47%), а производство падает (около 22%). Александр Григорьевич рассказывает о том, что мы сохранили предприятия, хотя на самом деле он просто не в курсе, что происходит в стране: количество закрытых предприятий не поддается учету. Несогласным со столь решительным выводом предлагаю на площади Якуба Коласа в Минске стать лицом к памятнику - слева пустой корпус полиграфического комбината, а справа жизнь кипит вовсю (торговый центр, казино - это бывший завод вычислительной техники). И так по всей Беларуси, в каждом белорусском городе.
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Трудно представить, что могло спровоцировать еще больший взрыв общественного возмущения: до сих пор белорусское руководство говорило исключительно об...
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