Ученые: наши тела стареют в три этапа

Источник материала: Tut.by

Наши тела стареют в три разные «смены», о чем свидетельствуют более чем 4000 анализов крови. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Nature Medicine .



Фото: Reuters

Согласно новым исследованиям , биологическое старение — не один длительный непрерывный процесс, который движется с одинаковой скорость на протяжении всей жизни. Наш организм словно переключает передачи — три раза в течение нашей жизни с ключевыми пороговыми значениями в 34, 60 и 78 лет.

Полученные результаты могут помочь нам лучше понять, как наши тела начинают меняться с возрастом, и как лучше бороться с конкретными возрастными заболеваниями, включая болезнь Альцгеймера или сердечно-сосудистые заболевания.

В том же исследовании также был предложен новый способ достоверного прогнозирования возраста людей на основе уровня белка в их крови. Если точнее, то в работе упоминается протеом — совокупность белков организма, производимых клеткой, тканью или организмом в определенный период времени. Термин является производным слова «протеин» (белок), аналогичным по происхождению слову «геном» (совокупность всех генов организма).

Команда проанализировала данные из плазмы крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет, изучив уровни около 3000 различных белков и сделав снимок того, что происходит в организме. Выяснилось, что 1379 из них меняются с возрастом.

Несмотря на то, что эти уровни белка часто остаются относительно постоянными, исследователи обнаружили, что в показаниях нескольких белков произошли большие сдвиги в отношении молодости (34 года), пожилого возраста (60 лет) и старости (78 лет).

Почему и как это происходит, пока не ясно; но это открытие позволит врачу, например, предупредить вас, что ваша печень стареет быстрее, чем у обычного человека.

Это также подчеркивает связь между старением и кровью, что было замечено в предыдущих исследованиях.

Исследователи смогли создать систему, с помощью которой смесь из 373 выбранных белков в крови могла бы использоваться для точного прогнозирования чьего-либо возраста (плюс-минус три года).

Еще один вывод из исследования предоставляет больше доказательств тому, о чем давно подозревали: мужчины и женщины стареют по-разному. Из 1379 белков, которые, как было установлено, меняются с возрастом, 895 (почти две трети) были значительно более предсказуемы для одного пола в сравнении с другим.

Конечно, это предварительные результаты, и ученым может понадобиться еще около десяти лет работы. Но рано или поздно может появиться анализ крови, который бы измерял скорость вашего старения — по крайней мере, на клеточном уровне.

Чем больше мы знаем о старении, тем больше мы можем сделать, чтобы противостоять ему. Это может дать информацию обо всем: от знания того, что пить и есть, чтобы потенциально продлить жизнь на пару лет, до определения методов лечения, чтобы предотвратить некоторые из самых серьезных возрастных недугов.