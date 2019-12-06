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Кот срывает с ёлки игрушки и гирлянды? Рассказываем, как легко остановить вредного питомца
Источник материала: СТВ
Как защитить ёлку от кота? Таким вопросом задаются многие хозяева пушистых и усатых питомцев, которые норовят сорвать с новогоднего дерева гирлянды и игрушки. Пользователь Reddit под ником Iatrogenia
Все мы знаем, что цитрусовые оказывают на котов почти волшебное действие. Достаточно начать очищать мандаринку, как наглый питомец, желающий съесть всё и вся, презрительно морщится и уходит подальше.
Iatrogenia просто окружил ёлку кольцом из мандаринов, поэтому его домашнему любимцу осталось только недовольно взирать на своего хозяина.
В комментариях пользователи ресурса похвалили автора публикации за находчивость и добавили, что тоже пользуются цитрусовыми, когда им нужно заставить своих котов или кошек не приближаться к чему-либо.
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Как защитить ёлку от кота? Таким вопросом задаются многие хозяева пушистых и усатых питомцев, которые норовят сорвать с новогоднего дерева гирлянды и игрушки....
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