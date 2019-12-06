|
Серьезная авария на Независимости, движение затруднено
Источник материала: Tut.by
Движение из-за аварии на проспекте Независимости около станции метро «Парк Челюскинцев» серьезно затруднено, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.
По словам очевидцев, днем 7 декабря вблизи пересечения проспекта Независимости и улицы Толбухина столкнулись Mercedes GL и Hyundai Accent.
В районе аварии движение по проспекту в направлении центра серьезно затруднено.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вблизи пересечения проспекта Независимости и улицы Толбухина столкнулись Mercedes GL и Hyundai Accent.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)