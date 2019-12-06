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Олег Суконко высказался о сборах денег в соцсетях на лечение за границей
Источник материала: СТВ
Глава РНПЦ онкологии откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Олег Суконко, доктор медицинских наук, профессор, директор государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»:
Также в интервью Олег Суконко рассказал:
– какие обследования и как часто надо проходить, чтобы выявить рак на начальной стадии
– как так вышло, что его жена скончалась от онкологии, и о своём пациенте Ростиславе Янковском, который более 25 лет боролся с раком
– во сколько, на самом деле, обходится государству бесплатная медицина (только сутки пребывания в отделении оценивают в 100 евро)
– о своих детях, родителях и чем ему помогают поездки на охоту
Смотрите 8 декабря в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Глава РНПЦ онкологии откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В соцсетях, на телевидении очень часто идёт...
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