ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олег Суконко высказался о сборах денег в соцсетях на лечение за границей

07.12.2019 13:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Глава РНПЦ онкологии откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В соцсетях, на телевидении очень часто идёт реклама, где призывают помочь детям, взрослым – собирают деньги на лечение за границей, чаще всего – за границей. А в чём проблема: у нас в стране им не могут помочь?

Олег Суконко высказался о сборах денег в соцсетях на лечение за границей

Олег Суконко, доктор медицинских наук, профессор, директор государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»:
Я, честно говоря, этого не понимаю. Я же смотрю иногда и телевидение российское. В основном, белорусское смотрю, а новости иногда смотрю тоже из России. И там вот это всё объявляют. Мне кажется, это какие-то шарлатаны, честно говоря. У нас бесплатная медицина, это наше достояние. И когда-то, когда начиналась перестройка, я считал, что да, страховая медицина нужна. Я теперь глубоко убежден, что это делать не нужно. Медицина должна быть бесплатной государственной.

Также в интервью Олег Суконко рассказал:

– какие обследования и как часто надо проходить, чтобы выявить рак на начальной стадии

– как так вышло, что его жена скончалась от онкологии, и о своём пациенте Ростиславе Янковском, который более 25 лет боролся с раком

– во сколько, на самом деле, обходится государству бесплатная медицина (только сутки пребывания в отделении оценивают в 100 евро)

– о своих детях, родителях и чем ему помогают поездки на охоту

Смотрите 8 декабря в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Олег Суконко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава РНПЦ онкологии откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В соцсетях, на телевидении очень часто идёт...
 
Новости дня
Новости разные
 
Серьезная авария на Независимости, движение затруднено
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика