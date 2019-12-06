Ночью в центре Слуцка неизвестный поджёг машину

Источник материала: Слуцк Город

Около 01:24 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о горящем открытым пламенем автомобиле Volvo в одном из дворов по улице Ленина неподалёку от магазина №58.

Буквально через 5 минут к месту приехали спасатели, однако за это время успели пострадать рядом стоящие автомобили. Вскоре пожар был ликвидирован.

Как сообщили SG в Слуцком РОЧС, вероятной причиной пожара стал поджёг, в связи с этим материал дела был передан в РОВД.

В милиции добавили, что в настоящий момент по данному факту проводится проверка. Говорить о каких-то подробностях пока преждевременно.





















