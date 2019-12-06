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В Толочинском районе женщина на Peugeot влетела в дерево: пострадали три человека
Источник материала: Tut.by
Три человека получили травмы в аварии, которая произошла 7 декабря, около 12.00, вблизи деревни Замошье Толочинского района. Об этом
Предварительно установлено, что 31-летняя водитель Peugeot ехала по трассе Кричев — Орша — Лепель. На 191-м километре дороги она не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль врезался в дерево.
В результате ДТП водитель легковушки, а также 33-летний и 56-летний пассажиры получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
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Авария произошла 7 декабря, около 12.00, вблизи деревни Замошье.
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