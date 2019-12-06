Белорусские таможенники пресекли ввоз 23 тонн ядовитой «омывайки» из России

Источник материала: Аргументы и факты

Из России в Беларусь намеревались ввезти более 23 тонн ядовитой стеклоомывающей жидкости. Как пояснили представители Могилевской таможни, в грузовом отсеке автомобиля MAN находилась партия спиртосодержащей жидкости российского производства. Сотрудники таможни усомнились в достоверности сведений, заявленных в товаросопроводительных документах и отраженных на маркировке данной продукции, в связи с чем жидкость была направлена на экспертизу.

Эксперты Таможенной лаборатории подтвердили подозрения и констатировали, что в состав продукции входит метанол, количество которого превышает предельно допустимые нормы (не более 0,05 объемного процента) более, чем в 440 раз. Применение такой продукции представляет угрозу для здоровья человека.

Ядовитая стеклоомывающая жидкость передана в УЗ «Могилевский областной центр эпидемиологии и общественного здоровья». По данному факту проводится проверка.