|
Под Оршей автобус насмерть сбил велосипедистку
Источник материала: Tut.by
Велосипедистка погибла под колесами автобуса в Оршанском районе,
Авария произошла 7 декабря, около 05.00, на 570-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница Российской Федерации. Здесь 52-летний водитель автобуса Setra сбил 38-летнюю женщину, которая на велосипеде пересекала проезжую часть дороги.
В результате ДТП велосипедистка от полученных травм умерла на месте происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 7 декабря, около 05.00, на 570-м километре трассы М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)