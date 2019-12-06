Под Оршей автобус насмерть сбил велосипедистку

Источник материала: Tut.by

Велосипедистка погибла под колесами автобуса в Оршанском районе, сообщили в областной ГАИ.



Фото: ГАИ

Авария произошла 7 декабря, около 05.00, на 570-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница Российской Федерации. Здесь 52-летний водитель автобуса Setra сбил 38-летнюю женщину, которая на велосипеде пересекала проезжую часть дороги.

В результате ДТП велосипедистка от полученных травм умерла на месте происшествия.