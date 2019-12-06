Певица МакSим выходит замуж

Источник материала:
Tut.by
Певица МакSим в своем Instagram показала обручальное кольцо.
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Певица МакSим выходит замужМакSим в своем Instagram показала обручальное кольцо.
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Я сказала «Да»!
0
Ссылка на источник
8
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица МакSим выходит замужМакSим в своем Instagram показала обручальное кольцо.
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