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В Бресте за сутки под машину попали два подростка

07.12.2019 15:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Бресте за сутки под машину попали два подростка
УВД Брестского облисполкома

Как стало известно, за сутки в Бресте двое подростков попали под машину, сообщает УВД Брестского облисполкома. Первый случай произошел 6 декабря около 8 часов утра.

В Бресте за сутки под машину попали два подростка В Минске маршрутка столкнулась с МАЗом и вылетела на тротуар

11-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу в районе улицы Речицкой. 31-летний водитель «Ауди 80» вовремя не заметил ребенка и сбил его. Подросток попал в больницу.

Еще один подобный случай произошел около 13.50 в районе улицы Орджоникидзе. 15-летняя девушка двигалась по пешеходному переходу. На нее совершил наезд 58-летний водитель «Пежо». Подросток в больнице. По данным фактам проводится проверка.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Пострадавшие – 11 летний мальчик и 15-летняя девочка.
 
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