В Бресте за сутки под машину попали два подростка

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, за сутки в Бресте двое подростков попали под машину, сообщает УВД Брестского облисполкома. Первый случай произошел 6 декабря около 8 часов утра.

Минске В маршрутка столкнулась с МАЗом и вылетела на тротуар

11-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу в районе улицы Речицкой. 31-летний водитель «Ауди 80» вовремя не заметил ребенка и сбил его. Подросток попал в больницу.

Еще один подобный случай произошел около 13.50 в районе улицы Орджоникидзе. 15-летняя девушка двигалась по пешеходному переходу. На нее совершил наезд 58-летний водитель «Пежо». Подросток в больнице. По данным фактам проводится проверка.