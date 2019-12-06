В Слуцке прошёл районный кастинг конкурса «Мисс Беларусь». Фото

Источник материала: Слуцк Город





7 декабря в Слуцком ГДК прошёл районный этап отбора на национальный конкурс красоты «Мисс Беларусь». В нынешнем году в конкурсе приняли участие рекордное количество случчанок - 14 человек.

Для участия в следующем этапе конкурса жюри выбрало шесть девушек.

Будет дополнено























































































Slutsk-Gorod.by

