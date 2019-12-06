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В Слуцке прошёл районный кастинг конкурса «Мисс Беларусь». Фото
07.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
7 декабря в Слуцком ГДК прошёл районный этап отбора на национальный конкурс красоты «Мисс Беларусь». В нынешнем году в конкурсе приняли участие рекордное количество случчанок - 14 человек.
Для участия в следующем этапе конкурса жюри выбрало шесть девушек.
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7 декабря в Слуцком ГДК прошёл районный этап отбора на национальный конкурс красоты «Мисс Беларусь». В нынешнем году в конкурсе приняли участие рекордное...
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