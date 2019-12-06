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В Москве машина протаранила станцию метро «Окружная»: погибли три человека

07.12.2019 15:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции метро: погибли два пешехода и водитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве машина протаранила станцию метро «Окружная»: погибли три человека

Еще два человека получили травмы. Инцидент произошел на севере российской столицы в районе Локомотивного проезда.

В Москве машина протаранила станцию метро «Окружная»: погибли три человека

Машина резко вылетела с дороги и протаранила станцию «Окружная» Московского центрального кольца. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

В Москве машина протаранила станцию метро «Окружная»: погибли три человека

Следователи выяснили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

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Новости России. В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции метро: погибли два пешехода и водитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще два...
 
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