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В Москве машина протаранила станцию метро «Окружная»: погибли три человека
Источник материала: СТВ
Новости России. В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции метро: погибли два пешехода и водитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще два человека получили травмы. Инцидент произошел на севере российской столицы в районе Локомотивного проезда.
Машина резко вылетела с дороги и протаранила станцию «Окружная» Московского центрального кольца. На месте ДТП работают сотрудники полиции.
Следователи выяснили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
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Новости России. В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции метро: погибли два пешехода и водитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще два...
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