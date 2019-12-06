Умер мировой рекордсмен по силовой тяге, таскавший автобус с людьми и грузовики

Источник материала: Вороновская газета





Смерть наступила по естественным причинам.

Мировой рекордсмен по силовой тяге Саймон Плант из Великобритании скончался на 38-м году жизни, пишет Mirror . Силач до этого установил 14 мировых рекордов, один из них сделал его знаменитым — Саймон протащил автобус с 74 пассажирами. Кроме того, он был способен сдвинуть одной рукой с места грузовик.

В последнее время атлет готовился покорить новое достижение — перетянуть 19-тонную пожарную машину на сцепке с автомобилем скорой медпомощи.

Кроме того, Плант был известен своей необычной диетой — он съедал в день 28 сырых яиц и шесть картофелин в мундире. Однако такое питание, разумеется, сказалось на его здоровье. Со временем силач набрал лишний вес и стал плохо себе чувствовать.

Медики констатировали, что смерть Саймона наступила по естественным причинам. Вероятнее всего, причиной его кончины послужила болезнь или остановка сердца.

СБ