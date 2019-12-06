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Умер мировой рекордсмен по силовой тяге, таскавший автобус с людьми и грузовики
07.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Смерть наступила по естественным причинам.
Мировой рекордсмен по силовой тяге Саймон Плант из Великобритании скончался на 38-м году жизни, пишет
В последнее время атлет готовился покорить новое достижение — перетянуть 19-тонную пожарную машину на сцепке с автомобилем скорой медпомощи.
Кроме того, Плант был известен своей необычной диетой — он съедал в день 28 сырых яиц и шесть картофелин в мундире. Однако
Медики констатировали, что смерть Саймона наступила по естественным причинам. Вероятнее всего, причиной его кончины послужила болезнь или остановка сердца.
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Смерть наступила по естественным причинам. Мировой рекордсмен по силовой тяге Саймон Плант из Великобритании скончался на 38-м году жизни, пишет Mirror.Силач до этого...
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