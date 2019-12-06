«Позвонили якобы из банка». У жительницы Лиды мошенники украли 560 рублей

Источник материала: Lida.Info





Беларусь на прошлой неделе потрясла массовая волна хищений денег с банковских карт. Новыми деталями похожих дел в эфире «Радио-Минск» поделилась официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Только по Минску за полгода было зафиксировано около 2 тыс. подобных преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост произошел на 111 %. Количество потерпевших по Беларуси приблизилось к 6 тыс. человек.

— Кроме телефонных звонков якобы из банков такого рода преступления совершают и с помощью социальных сетей. Взламывают страницы пользователей и от их имени направляют сообщения, в которых просят оказать помощь либо получить какой-то выигрыш. Для этого злоумышленники просят сообщить реквизиты своей банковской карты. Причем не только номер счета и срок действия карты, но и трехзначный CVV-код, расположенный на обороте, — подчеркнула Юлия Гончарова.

По мнению официального представителя СК, анализ статистики показывает, что столица более других регионов пострадала от «изобретательных» преступников. Злоумышленники придумывали и роботов, которым нужно сообщить код, и с помощью интернет-банкингов аннулировали вклады.

В октябре 64-летняя минчанка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о хищении денег с банковской карты. Как пояснила потерпевшая, накануне ей позвонили якобы из банка, представились сотрудником (внимание!) Межбанковской службы безопасности, словом, несуществующей структуры.

Звонивший пояснил, что зафиксировано несанкционированное списание денег с карты держателя и попросил пройти систему защиты — назвать все реквизиты. После чего он попросил продиктовать код, указанный в сообщении от имени банка. В итоге со счета женщины списали 709 рублей.

Впрочем, география мошенников охватывает все регионы Беларуси. В Лиде 20 ноября произошел похожий случай. Женщине позвонила якобы сотрудница банка: назвала ее фамилию, имя, отчество. Она даже знала реквизиты банковской карты. При этом трехзначный код не уточняла, пояснив, что у банка все эти сведения есть. Звонившая попросила сообщить идентификационный номер паспорта, а также код, который пришел ей в виде SMS. В итоге с карты жительницы районного центра списано более 560 рублей.

В Рогачеве 21 ноября 48-летнему мужчине также позвонила девушка, представившаяся работником банка. Спросила, переводил ли он деньги со своей карты. Мужчина ответил отрицательно. Девушка начала объяснять, что в последнее время участились случаи мошенничества, связанные с несанкционированным списанием денег с карт-счетов граждан и что мужчина является одной из жертв мошенников.

Затем она выяснила у потерпевшего личный номер и SMS-коды, направленные ему на телефон. Лжебанкирша сообщила, что далее будут приходить оповещения о списании денег, но волноваться не стоит, мол, все средства вскоре вернутся обратно.

— Словом, усыпила бдительность и во время проведения банковских операций всячески пыталась отвлечь внимание потерпевшего, не давая ему возможности сосредоточиться и обдумать происходящее, — пояснила официальный представитель СК.

В итоге с карт-счетов потерпевшего было списано 2 369 рублей.