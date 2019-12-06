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В метро не работают 10 линий: французские транспортники бастуют против пенсионной реформы

07.12.2019 15:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Во Франции продолжается всеобщая забастовка против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В метро не работают 10 линий: французские транспортники бастуют против пенсионной реформы

Стачка транспортников парализовала движение по всей стране. Самая сложная обстановка сложилась в парижском метро. Там работают только две линии, на которых поезда управляются электронной системой и курсируют без машинистов. Лишь частично обеспечено движение еще по четырем линиям. Все остальные (около 10) полностью остановлены.

В метро не работают 10 линий: французские транспортники бастуют против пенсионной реформы

Тем временем на межпрофсоюзных переговорах было решено продлить стачку и провести новый день массовых демонстраций во вторник, 10 декабря. Эксперты прогнозируют, что в этот день на протесты могут выйти около 2 миллионов человек.

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Новости Франции. Во Франции продолжается всеобщая забастовка против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стачка транспортников...
 
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