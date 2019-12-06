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Вышиванки, в которых ходят Макей, Мирончик и другие известные белорусы. Показываем мастерскую, в которой их делают
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От Новой Зеландии до Америки. Мастерица из Кобрина покоряет не только подиумы Белорусской недели моды, но и сердца жителей других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За ее нарядами становятся в очередь. Она сделала белорусскую вышиванку своей профессией. Чтобы так смогла каждая женщина, в Брестской области запустили социальный проект.
Шоурум – это гараж, а мастерская – домашний чердак. На первом в жизни показе в Национальной школе красоты Марина Бонифатьева и сама вслед за моделями смело шагнула на подиум. С него и началась длинная история знакомства кобринской мастерицы с заморскими гостями.
Сначала ее наряд с белорусским орнаментом покорил всех на королевском приеме в Швеции, потом вышиванки от Марины примерила семья министра иностранных дел Беларуси.
А на показе во время «Ночи в метро» в роли моделей выступили женщины-послы.
Марина Бонифатьева, ремесленница:
Свою мастерскую Марина Бонефатьева открывает для журналистов впервые. Не иголкой и ниткой единой. Этой машинке уже порядка 15 лет. Чтобы механизм работал, нужно перенести узоры с «бабулиных рушников» – стежок в стежок – в компьютерную программу.
Марина Бонифатьева:
Процесс занимает от получаса до месяца, все зависит от объема и сложности. Узоры мастерица собирает по деревням.
Это у нас 15 минут работы, и получился небольшой рапорт такой вышивки.
18 лет назад Марина Бонифатьева старательно расшивала одежду мужа-священника на службу. Долго называла себя «самоучкой». Чтобы побороть комплекс, даже пошла учиться на швею в Брест, а параллельно оттачивала мастерство вышивки в монастыре. Затем взялась за мужские рубахи-вышиванки. И начинала не с ярмарок, а с байкерских слетов.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Каждого, у кого есть вышиванка от Марины, называют «бонифатьевцем». Изделия из оршанского льна. Белорусские узоры разлетаются по миру – Новая Зеландия, Швеция, Англия, Германия. Из необычного – в Сан-Франциско мастерица отправила расшитый хоругвий для местной православной церкви.
Марина Бонифатьева:
Пример Марины заразительный – свое любимое занятие она превратила в дело всей жизни. Чтобы так смогла каждая женщина, мечтающая реализовать свой талант, в Брестской области запустили пилот социального проекта. Серия мастер-классов и тренингов по предпринимательству – будь то фермерство, агротуризм или ремесленничество – для женщин из сельской местности.
Валерия Клицунова, председатель общественного объединения «Отдых в деревне»:
Долой сомнения и страх, учит пример кобринской мастерицы. Если страстно любишь свое дело – добивайся того, чтобы оно приносило не только удовольствие, но и прибыль.
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Вышиванки, в которых ходят Макей, Мирончик и другие известные белорусы. Показываем мастерскую, в которой их делают
Новости Беларуси. От Новой Зеландии до Америки. Мастерица из Кобрина покоряет не только подиумы Белорусской недели моды, но и сердца жителей других стран, сообщили...
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