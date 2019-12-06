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Вышиванки, в которых ходят Макей, Мирончик и другие известные белорусы. Показываем мастерскую, в которой их делают

07.12.2019 14:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От Новой Зеландии до Америки. Мастерица из Кобрина покоряет не только подиумы Белорусской недели моды, но и сердца жителей других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За ее нарядами становятся в очередь. Она сделала белорусскую вышиванку своей профессией. Чтобы так смогла каждая женщина, в Брестской области запустили социальный проект.

Подробности в видеоматериале Кристины Протосовицкой.

Вышиванки, в которых ходят Макей, Мирончик и другие известные белорусы. Показываем мастерскую, в которой их делают

Шоурум – это гараж, а мастерская – домашний чердак. На первом в жизни показе в Национальной школе красоты Марина Бонифатьева и сама вслед за моделями смело шагнула на подиум. С него и началась длинная история знакомства кобринской мастерицы с заморскими гостями.

Вышиванки, в которых ходят Макей, Мирончик и другие известные белорусы. Показываем мастерскую, в которой их делают

Сначала ее наряд с белорусским орнаментом покорил всех на королевском приеме в Швеции, потом вышиванки от Марины примерила семья министра иностранных дел Беларуси.

Вышиванки, в которых ходят Макей, Мирончик и другие известные белорусы. Показываем мастерскую, в которой их делают

А на показе во время «Ночи в метро» в роли моделей выступили женщины-послы.

Вышиванки, в которых ходят Макей, Мирончик и другие известные белорусы. Показываем мастерскую, в которой их делают

Марина Бонифатьева, ремесленница:
Я одела послов разных стран. Для каждого предназначался свой наряд со своей изюминкой. Мне очень понравилось с ними работать. Когда ты видишь, что это человеку нравится – это лучшая оценка мастеру.

Вышиванки, в которых ходят Макей, Мирончик и другие известные белорусы. Показываем мастерскую, в которой их делают

Свою мастерскую Марина Бонефатьева открывает для журналистов впервые. Не иголкой и ниткой единой. Этой машинке уже порядка 15 лет. Чтобы механизм работал, нужно перенести узоры с «бабулиных рушников» – стежок в стежок – в компьютерную программу.

Вышиванки, в которых ходят Макей, Мирончик и другие известные белорусы. Показываем мастерскую, в которой их делают

Марина Бонифатьева:
Есть книги, которые сейчас создаются, есть рушники старенькие, схем которых, например, нету. И с рушника я перерисовываю каждый крестик, переношу в программу, и потом это в вышивке.

Вышиванки, в которых ходят Макей, Мирончик и другие известные белорусы. Показываем мастерскую, в которой их делают

Процесс занимает от получаса до месяца, все зависит от объема и сложности. Узоры мастерица собирает по деревням.

Вышиванки, в которых ходят Макей, Мирончик и другие известные белорусы. Показываем мастерскую, в которой их делают

Это у нас 15 минут работы, и получился небольшой рапорт такой вышивки.

Вышиванки, в которых ходят Макей, Мирончик и другие известные белорусы. Показываем мастерскую, в которой их делают

18 лет назад Марина Бонифатьева старательно расшивала одежду мужа-священника на службу. Долго называла себя «самоучкой». Чтобы побороть комплекс, даже пошла учиться на швею в Брест, а параллельно оттачивала мастерство вышивки в монастыре. Затем взялась за мужские рубахи-вышиванки. И начинала не с ярмарок, а с байкерских слетов.

Вышиванки, в которых ходят Макей, Мирончик и другие известные белорусы. Показываем мастерскую, в которой их делают

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Белорусские орнаменты неоднократно вдохновляли мировых дизайнеров на создание своих коллекций. Но сделать это поистине с душой могут только на родине.

Вышиванки, в которых ходят Макей, Мирончик и другие известные белорусы. Показываем мастерскую, в которой их делают

Каждого, у кого есть вышиванка от Марины, называют «бонифатьевцем». Изделия из оршанского льна. Белорусские узоры разлетаются по миру – Новая Зеландия, Швеция, Англия, Германия. Из необычного – в Сан-Франциско мастерица отправила расшитый хоругвий для местной православной церкви.

Вышиванки, в которых ходят Макей, Мирончик и другие известные белорусы. Показываем мастерскую, в которой их делают

Марина Бонифатьева:
Сейчас создаются очень-очень быстрым образом три новые коллекции. Дальше у нас планы грандиозные – мы покорили Беларусь, пора покорить мир.

Вышиванки, в которых ходят Макей, Мирончик и другие известные белорусы. Показываем мастерскую, в которой их делают

Пример Марины заразительный – свое любимое занятие она превратила в дело всей жизни. Чтобы так смогла каждая женщина, мечтающая реализовать свой талант, в Брестской области запустили пилот социального проекта. Серия мастер-классов и тренингов по предпринимательству – будь то фермерство, агротуризм или ремесленничество – для женщин из сельской местности.

Вышиванки, в которых ходят Макей, Мирончик и другие известные белорусы. Показываем мастерскую, в которой их делают

Валерия Клицунова, председатель общественного объединения «Отдых в деревне»:
Мы хотим обучить 500 женщин. 50 лучших проектов мы поддержим в виде оборудования, материалов, необходимых для этой деятельности.

Вышиванки, в которых ходят Макей, Мирончик и другие известные белорусы. Показываем мастерскую, в которой их делают

Долой сомнения и страх, учит пример кобринской мастерицы. Если страстно любишь свое дело – добивайся того, чтобы оно приносило не только удовольствие, но и прибыль.

Вышиванки, в которых ходят Макей, Мирончик и другие известные белорусы. Показываем мастерскую, в которой их делают

Люди в материале: Марина Бонифатьева, Кристина Протосовицкая, Валерия Клицунова
 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Новости Беларуси. От Новой Зеландии до Америки. Мастерица из Кобрина покоряет не только подиумы Белорусской недели моды, но и сердца жителей других стран, сообщили...
 
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