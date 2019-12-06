ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Показываем, как выглядит самая дорогая рождественская ель в 2019 году

07.12.2019 14:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Испании. Самая дорогая в мире рождественская ель установлена в Испании. Ее стоимость оценивается в 15 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показываем, как выглядит самая дорогая рождественская ель в 2019 году

Дерево высотой 6 метров установили в холле гостиницы. Дизайнеры украсили его тремя тысячами кристаллов Сваровски, золотыми пластинами и алмазной пылью, а также страусиными яйцами, сапфирами, бриллиантами и дорогой тканью с мехами.

Показываем, как выглядит самая дорогая рождественская ель в 2019 году

Среди украшений – два бриллианта стоимостью до 5 миллионов долларов. Также елку украшают изделия модных домов. Она находится под круглосуточной охраной.

Показываем, как выглядит самая дорогая рождественская ель в 2019 году

Показываем, как выглядит самая дорогая рождественская ель в 2019 году

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Испании. Самая дорогая в мире рождественская ель установлена в Испании. Ее стоимость оценивается в 15 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Инициативная группа согласна помочь в очистке площади от помёта голубей. Приглашают всех и персонально Цапкова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужская футболка поло вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика