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Испанцы установят статую в честь Месси

07.12.2019 15:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планирует установку статуи капитана "Барселоны" Лионеля Месси. Памятник в честь аргентинца появится в городе Лас-Росас в провинции Мадрида.




Как сообщает Sports.ru со ссылкой на Mundo Deportivo, изображение Месси будет соседствовать со статуями Альфредо ди Стефано, Пеле и Диего Марадоны. Последние сомнения RFEF заключаются в сроках начала работы над проектом: до или после того, как Лео закончит карьеру.

 

Футболист является одним из самых преданных клубу воспитанников "Барселоны". Больше матчей за "сине-гранатовых" провел только Хави.

 

2 декабря Месси получил шестой "Золотой мяч" и стал единоличным рекордсменом по количеству этих наград. У его соперника Криштиану Роналду - пять подобных трофеев.
 
 
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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планирует установку статуи капитана "Барселоны" Лионеля Месси. Памятник в честь аргентинца появится в городе...
 
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