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Испанцы установят статую в честь Месси
Источник материала: Партизан
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планирует установку статуи капитана "Барселоны" Лионеля Месси. Памятник в честь аргентинца появится в городе Лас-Росас в провинции Мадрида.
Как сообщает Sports.ru со ссылкой на Mundo Deportivo, изображение Месси будет соседствовать со статуями Альфредо ди Стефано, Пеле и Диего Марадоны. Последние сомнения RFEF заключаются в сроках начала работы над проектом: до или после того, как Лео закончит карьеру.
Футболист является одним из самых преданных клубу воспитанников "Барселоны". Больше матчей за "сине-гранатовых" провел только Хави.
2 декабря Месси получил шестой "Золотой мяч" и стал единоличным рекордсменом по количеству этих наград. У его соперника Криштиану Роналду - пять подобных трофеев.
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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) планирует установку статуи капитана "Барселоны" Лионеля Месси. Памятник в честь аргентинца появится в городе...
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