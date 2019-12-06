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Пропаганда «в законе»? Бюджетную поддержку в 2020 году получат 22 газеты и журнала

07.12.2019 17:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совмин постановлением от 5 декабря 2019 года № 841 утвердил перечень печатных СМИ, редакциям которых в 2020 году будет оказываться поддержка из республиканского бюджета.



Газеты. Фото: kavtoday.ru

Документ опубликован на Национальном правовом портале.

 

В списке – 22 газеты и журнала.

 

Так, из газет это «СБ. Беларусь Сегодня», «Рэспублiка», «Народная газета», «Сельская газета», «Знамя юности», «Звязда», «Лiтаратура i мастацтва», «Спортивная панорама», «Зорька», «Вместе!».

 

Среди журналов в число вошли «Алеся», «Беларускi гiстарычны часопiс», «Бярозка», «Вожык», «Вясёлка», «Журнал специального назначения», «Маладосць», «Мастацтва», «Народная асвета», «Нёман», «Полымя», «Родная прырода»
 
 
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Совмин постановлением от 5 декабря 2019 года № 841 утвердил перечень печатных СМИ, редакциям которых в 2020 году будет оказываться поддержка из республиканского...
 
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