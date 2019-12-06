|
Пропаганда «в законе»? Бюджетную поддержку в 2020 году получат 22 газеты и журнала
Источник материала: Партизан
Совмин постановлением от 5 декабря 2019 года № 841 утвердил перечень печатных СМИ, редакциям которых в 2020 году будет оказываться поддержка из республиканского бюджета.
Газеты. Фото: kavtoday.ru
Документ
В списке – 22 газеты и журнала.
Так, из газет это «СБ. Беларусь Сегодня», «Рэспублiка», «Народная газета», «Сельская газета», «Знамя юности», «Звязда», «Лiтаратура i мастацтва», «Спортивная панорама», «Зорька», «Вместе!».
Среди журналов в число вошли «Алеся», «Беларускi гiстарычны часопiс», «Бярозка», «Вожык», «Вясёлка», «Журнал специального назначения», «Маладосць», «Мастацтва», «Народная асвета», «Нёман», «Полымя», «Родная прырода»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совмин постановлением от 5 декабря 2019 года № 841 утвердил перечень печатных СМИ, редакциям которых в 2020 году будет оказываться поддержка из республиканского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)