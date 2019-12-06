Сделано немало: Лукашенко оценил темпы интеграции России и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко проходит в субботу в Сочи, передает специальный корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Бажайкина.

Как продвинется интеграция Союзного государства – главный вопрос сегодняшней встречи. На переговорах Путин отметил важность того, что эта встреча проходит накануне 20-летия создания Союзного государства. Президент России сообщил, что стороны сегодня поговорят о перспективах, чтобы народы двух стран чувствовали себя комфортно и в экономическом плане, и в социальной сфере.

Лукашенко отметил прекрасную погоду в Сочи и согласился с Путиным, что за 20 лет сделано немало, но остается несколько нерешенных вопросов, в том числе газовый. Президент Беларуси рассказал, что посмотрел российские телеканалы, прочитал Telegram-каналы, в которых обсуждается его визит. Он отметил, что Беларусь не просит дешевый нефть и газ – они готовы покупать газ и за 200 долларов. Главное, чтобы условия для всех стран были одинаковы.