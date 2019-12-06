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Хочется получить образование в Европе? «Приходите в Мяту 16 декабря, и я расскажу, как»
07.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Стокгольмская школа экономики в Риге предлагает учащимся 11-х классов, студентам и просто жаждущим знаний принять участие в приёмной кампании 2020/2021. Испытайте себя в состязании за 6 грантов, полностью покрывающих стоимость обучения. Об этом SG сообщила уроженка Слуцка Валерия Махлай.
— Я же, Валерия Махлай, студентка 1 курса Стокгольмской школы, приглашаю всех интересующихся на встречу, в ходе которой в деталях расскажу о том, каково работать в сфере экономики, представлю наш университет, SSE Riga, и поделюсь личным опытом, — рассказала организатор.
Встреча будет проходить:
Вход свободный.
Подробнее о событии можно узнать в группе Вконтакте:
Также предлагаю заглянуть на официальный сайт университета:
Валерия Махлай, SSE Riga
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Стокгольмская школа экономики в Риге предлагает учащимся 11-х классов, студентам и просто жаждущим знаний принять участие в приёмной кампании 2020/2021
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