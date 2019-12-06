Хочется получить образование в Европе? «Приходите в Мяту 16 декабря, и я расскажу, как»

Источник материала: Слуцк Город





Стокгольмская школа экономики в Риге предлагает учащимся 11-х классов, студентам и просто жаждущим знаний принять участие в приёмной кампании 2020/2021. Испытайте себя в состязании за 6 грантов, полностью покрывающих стоимость обучения. Об этом SG сообщила уроженка Слуцка Валерия Махлай.

— Я же, Валерия Махлай, студентка 1 курса Стокгольмской школы, приглашаю всех интересующихся на встречу, в ходе которой в деталях расскажу о том, каково работать в сфере экономики, представлю наш университет, SSE Riga, и поделюсь личным опытом, — рассказала организатор.

Встреча будет проходить:

16 декабря;

в кафе “Мята” (ул. М. Богдановича, д. 3);

с 17:00 по 19:00

Вход свободный.

Подробнее о событии можно узнать в группе Вконтакте: vk.com/sseriga

Также предлагаю заглянуть на официальный сайт университета: www.sseriga.edu/education/bachelor

















Валерия Махлай, SSE Riga