Полицейский пес-донор спас ощенившуюся хаски

Хаски Юта налюбоваться не может на своих щенят. Но она могла их и не увидеть. Во время беременности Юту укусил клещ, рассказывает ее хозяин Николай Литвинов. Роды прошли очень тяжело, после них Юту отвезли в ветклинику.





«Сдали анализ крови, сделали капельницу. Наутро нам позвонили и сказали, что все печально, подтвердилось, что укусил клещ, и нужно переливание крови», – вспоминает Николай.





В ветклинике удалось быстро найти донора для Юты. Хаски перелили около 300 миллилитров крови.





«Всем привет, Юте мы делаем переливание крови. Ранее четвероногий боец ОМОНа поделился своей кровью», – рассказал ветеринар Баграт Агажанов в инстаграме.





Вот тот самый брат по крови. Немецкая овчарка по кличке Фугас служит в транспортном ОМОНе. Ежедневно совершает обход челябинских вокзалов и аэропорта в поисках запрещенных веществ. Только за прошлый год Фугас задержал около 50 преступников. А в свободное от работы время уже шесть лет он делится кровью с четвероногими собратьями.





«Знакомый ветврач, не смогли найти донора для достаточно крупной собаки, попросил нас. Фугасу на тот момент 2,5 года было, молодой здоровый пес, по всем параметрам он подходил, поэтому мы согласились», – рассказала кинолог Анна Андриевская.





Когда пациент тяжелый, ветеринар Баграт Агажанов к переливанию крови прибегает чаще. Считает, что за этим будущее. У собак восемь групп крови. Но группа не играет роли, если процедура делается впервые.





«В первый раз можно перелить абсолютно любую группу крови собаке. То есть донор может быть любой группы, и реципиент тоже любой группы», – пояснил ветеринар.









Фото носит иллюстративный характер





Для амурского тигра донора найти почти нереально. Однако и для собаки или кошки тоже непросто, рассказывает ветеринар Карен Даллакян, – много требований.





«Это не собаки с улицы, приюта или питомника. Очень важно, чтобы клинический статус собки был – совершенно здоровая», – говорит он.





Значение имеет и масса тела. Болонка не может быть донором для лабрадора. Так что спасение Юты почти чудо. Хаски уже чувствует себя хорошо. Даже поет песни.









А Фугас продолжает разыскивать наркотики и взрывчатку. Служить ему осталось недолго – псу уже девятый год. Хозяйка обещает: до выхода на пенсию он успеет спасти еще не одну собачью жизнь.



