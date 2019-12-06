Горецкая школьница выступила в отборочном туре «Славянского базара»

Источник материала: Горецкий вестник

Пятиклассница Нелли Кукель из Горок выступила в региональном отборочном туре для участия в «Славянском базаре».







В отборе приняли участие почти полсотни воспитанников школ искусств и вокальных студий. «Неделю назад мы подали заявку на участие в отборе на «Славянский базар», — рассказывает мама юной певицы Татьяна Кукель. — Вчера в Могилевской областной филармонии состоялись выступления. Сначала Нелли исполнила песню на белорусском языке «Лодка белая». Потом — «Молитву» на сербском». Подготовкой девочки на конкурс занималась учитель по вокалу Ирина Кунец.







На момент написания этого материала сведений, кто вошёл в пятерку участников второго тура не было. «В любом случае, для нас это был отличный опыт, — считает Татьяна Кукель. — Отбор мы покинули в отличном настроении».