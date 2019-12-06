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Горецкая школьница выступила в отборочном туре «Славянского базара»
07.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Пятиклассница Нелли Кукель из Горок выступила в региональном
В отборе приняли участие почти полсотни воспитанников школ искусств и вокальных студий. «Неделю назад мы подали заявку на участие в отборе на «Славянский базар», — рассказывает мама юной певицы Татьяна Кукель. — Вчера в Могилевской областной филармонии состоялись выступления. Сначала Нелли исполнила песню на белорусском языке «Лодка белая». Потом — «Молитву» на сербском». Подготовкой девочки на конкурс занималась учитель по вокалу Ирина Кунец.
На момент написания этого материала сведений, кто вошёл в пятерку участников второго тура не было. «В любом случае, для нас это был отличный опыт, — считает Татьяна Кукель. — Отбор мы покинули в отличном настроении».
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Пятиклассница Нелли Кукель из Горок выступила в региональном отборочном туре для участия в «Славянском базаре». В отборе приняли участие почти полсотни...
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