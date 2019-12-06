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Горецкая школьница выступила в отборочном туре «Славянского базара»

07.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Пятиклассница Нелли Кукель из Горок выступила в региональном отборочном туре для участия в «Славянском базаре».

 

Горецкая школьница выступила в отборочном туре «Славянского базара»
Нелли Кукель — воспитанница горецкой Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства. Она часто выступает на различных республиканских и международных конкурсах.  Скриншот – www.tvr.by

 

В отборе приняли участие почти полсотни воспитанников школ искусств и вокальных студий.  «Неделю назад мы подали заявку на участие в отборе на «Славянский базар», — рассказывает мама юной певицы Татьяна Кукель. — Вчера в Могилевской областной филармонии состоялись выступления. Сначала Нелли исполнила песню на белорусском языке «Лодка белая». Потом — «Молитву» на сербском». Подготовкой девочки на конкурс занималась учитель по вокалу Ирина Кунец.

 

Горецкая школьница выступила в отборочном туре «Славянского базара»
Фото – www.instagram.com/kukel_tatiana

 

На момент написания этого материала сведений, кто вошёл в пятерку участников второго тура не было. «В любом случае, для нас это был отличный опыт, — считает Татьяна Кукель. —  Отбор мы покинули в отличном настроении». 


 
 
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  Пятиклассница Нелли Кукель из Горок выступила в региональном отборочном туре для участия в «Славянском базаре».     В отборе приняли участие почти полсотни...
 
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