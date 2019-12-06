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Президент Беларуси в Сочи: если мы покупаем газ за 200 долларов, конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Равные условия – это основа интеграции. В Сочи Александр Лукашенко начал переговоры с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тема встречи – экономические вопросы в Союзном государстве, она проходит в преддверии 20-летия подписания союзного договора и в условиях чрезвычайного информационного прессинга. Как только президенты сели за стол, в зале погас свет. Обстановку разрядила шутка нашего Президента. Ведь в целом в отношениях между Минском и Москвой нет никакого напряжения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договорились давно. Развиваем наш договор, люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Все. Равные условия, больше ничего не надо. Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, и нефть покупать не по 63 доллара за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не создадим основу наших отношений.
Вы как ученый-экономист, кандидат экономических наук, понимаете это не хуже меня. Вот единственная проблема, над которой, в принципе, работают наши правительства.
Владимир Путин, президент России:
В интеграционной повестке дня 16 пунктов. Исключительно экономика: дорожные карты, инвестпроекты, нефтегазовые вопросы.
Из кремлевских источников стало известно, что в графике Путина на встречу запланировано шесть часов. Но зачастую лидеры отступают от этой части протокола. Переговоры на высшем уровне проходят в так называемых Нижних Сочи – в резиденции Бочаров Ручей.
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Президент Беларуси в Сочи: если мы покупаем газ за 200 долларов, конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену
Новости Беларуси. Равные условия – это основа интеграции. В Сочи Александр Лукашенко начал переговоры с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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