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Кому стоим? В очередях на границе со странами Евросоюза стоят более тысячи фур

07.12.2019 17:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 1 тыс. грузовиков ожидают выезда в пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

По состоянию на 14:00 7 декабря сентября наиболее серьезные заторы наблюдаются на границе с Латвией: в «Урбанах» выехать хотят 240 грузовиков, в «Григоровщине» — 210. В литовском направлении в очереди на выезд в «Привалке» стоят 240 фур, в «Каменном Логе» – 150, в «Беняконях»  — 50,  в «Котловке» — 80.


На белорусско-польской границе обстановка менее напряженная: в «Брузгах» — более 40 грузовиков, в «Козловичах» – более 40, в «Берестовице» – 20.

Что касается легковых авто, то больше всего их скопилось на границе с Литвой. Так, в «Беняконях» выезда ждут более 30 авто, в «Лоше» — более 20 машин, в «Каменном Логе» — более 50 авто,  в «Котловке — более 30 легковушек.
 
Теги: Минск
 
 
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Более 1 тыс. грузовиков ожидают выезда в пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза. Такая информация размещена на сайте...
 
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