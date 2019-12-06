Кому стоим? В очередях на границе со странами Евросоюза стоят более тысячи фур

По состоянию на 14:00 7 декабря сентября наиболее серьезные заторы наблюдаются на границе с Латвией: в «Урбанах» выехать хотят 240 грузовиков, в «Григоровщине» — 210. В литовском направлении в очереди на выезд в «Привалке» стоят 240 фур, в «Каменном Логе» – 150, в «Беняконях» — 50, в «Котловке» — 80.









На белорусско-польской границе обстановка менее напряженная: в «Брузгах» — более 40 грузовиков, в «Козловичах» – более 40, в «Берестовице» – 20.





Что касается легковых авто, то больше всего их скопилось на границе с Литвой. Так, в «Беняконях» выезда ждут более 30 авто, в «Лоше» — более 20 машин, в «Каменном Логе» — более 50 авто, в «Котловке — более 30 легковушек.



