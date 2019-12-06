Функционер предложил создать суперлигу, состоящую из двух дивизионов, в которой будут участвовать 20 лучших клубов из Англии, Италии, Испании, Германии и Франции.





"Я читал об этом безумном плане. Если верить сообщениям, идея исходит от одного президента клуба и одного администратора. Сложно даже представить более эгоистичную схему. Она разрушит футбол по всему миру для игроков, фанатов и всех, кто связан с игрой. И все это ради небольшого числа людей", — цитирует Чеферина AP.