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Президент УЕФА - о предложении Переса: "Даже представить сложно более эгоистичную схему"

07.12.2019 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выступил с критикой идеи президента "Реала" Флорентино Переса.

Функционер предложил создать суперлигу, состоящую из двух дивизионов, в которой будут участвовать 20 лучших клубов из Англии, Италии, Испании, Германии и Франции.

"Я читал об этом безумном плане. Если верить сообщениям, идея исходит от одного президента клуба и одного администратора. Сложно даже представить более эгоистичную схему. Она разрушит футбол по всему миру для игроков, фанатов и всех, кто связан с игрой. И все это ради небольшого числа людей", — цитирует Чеферина AP.
 
 
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Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выступил с критикой идеи президента "Реала" Флорентино Переса.
 
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