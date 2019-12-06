“Беларусь станет частью новой империи”. Куда ведет “углубление интеграции”

“Мы не просим дешевый газ, дешевую нефть. Главное, чтобы равные были условия”, – заявил Лукашенко на переговорах с Путиным.





belprauda.org Встреча проходит в резиденции Бочаров Ручей в Сочи, пишет





Накануне интеграционный пакет документов обсуждали премьер-министры Беларуси Сергей Румас и России Дмитрий Медведев. Там же, в Сочи. По состоянию на 6 декабря согласованы только 16 из 31 дорожной карты, а не около 20-ти, как заявлялось ранее.





Но все это – частности. К чему ведет «углубление интеграции», какие последствия для независимой Беларуси маячат на горизонте?





Беларуская праўда попыталась нарисовать перспективы “углубленной интеграции” вместе с доктором политических наук Павлом Усовым и политологом Сергеем

Марцелевым.





Павел Усов: Беларусь станет частью новой империи

-Итог интеграции, если она будет развиваться по сценарию Москвы (а иного не предвидится), – Беларусь станет частью новой империи. Если руководство страны подпишет некие документы, то процесс демонтажа беларуской независимости будет не остановить. Экономические рычаги интеграции очень быстро превратятся в политические. В течение года после подписания Беларусь утратит самостоятельность. В страну придут российские политические порядки, деньги, силовики и бюрократия. А это в свою очередь спровоцирует новый отток населения страны и фактически разрушит основы еще не окрепшей нации на долгие годы.





Сергей Марцелев: Усиление России в ущерб независимости соседей

-Интеграционные тенденции в нашем регионе ведут к одному: усилению военно-политической и экономической доминации метрополии (Российской Федерации) в ущерб суверенитету новых независимых государств. Арсенал средств широкий: подкуп чиновников и законодателей, оптом и в розницу (поэтому в процессе возможного демтранзита важна президентская форма правления в Беларуси), т.н. “мягкая сила”, то есть гуманитарное вмешательство в дела соседей, и “торговые войны”, когда целые отрасли экспорта РБ в РФ блокируются чиновниками в Кремле.





Когда Московская карта оказывается битой, Россия не брезгует прямой вооруженной агрессией, аннексиями территорий (Крым и Донбасс). Вслед за давней доктриной Брежнева, ее новелизованный вариант представляет для россиян постсоветские республики зоной исключительного влияния РФ, практически изъятого из пространства международно-правовых обязательств последней (в частности Хельсинкского процесса) Поэтому стали возможны трагические события в Приднестровье, Грузии, Украине.





Военная интервенция нам вряд ли грозит, но попытки уйти от российских энергоносителей или какие-то внятные шаги по сотрудничеству с НАТО и созданию региональной безопасности по вертикали, наткнуться на окрик восточного соседа и давление на беларускую исполнительную власть.









Где тут выход? Может быть много вариантов, но надо признать, что с Россией мы связаны экономически (ТС, СГ, ЕАЭС), милитарно (СГ), 1283 км практически голой границы. Уйти от этого одномоментно невозможно. Возможно, скандинавское решение на определенный период устраило бы обе стороны, по образцу небольшой Финляндии: сотрудничая с СССР в области внешней политики, взамен она получала большие экспортные заказы и смогла сохранить независимость. Но универсальных рецептов не бывает.







