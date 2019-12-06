



Андрей Юрков. Фото: horki.info





Поводом для вызова стал протокол об административном правонарушении, составленный в отношении активиста по ч. 2 ст. 17.11 КоАП – "Распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов".









Суд над Андреем Юрковым состоится в 10 часов 13 декабря 2019 года

Активиста Движения обвиняют в том, что он поставил "негативную реакцию" в социальной сети "Одноклассники" под материалом, где указано, что под нацистским флагом уничтожено 35 миллионов советских граждан.





"Юрков А., находясь в Дрибине, в период времени с 26 сентября по 19 ноября 2019 года, являясь пользователем социальной сети "Одноклассники"... разместил в ленте информационную продукцию, внесенную в республиканский список экстремистских материалов, что позволяет... свободно ее распространять", – указано в протоколе правонарушения.





Напомним, правонарушение по ч. 2 ст. 17.11 КоАП влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения, или без конфискации, или административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения.











