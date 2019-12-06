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По городу ездит автомобиль, из которого "торчит" нога. Что за прикол?
07.12.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Улицы Бреста не так уж и изобилуют странными и непонятными вещами, согласитесь - всё смирно и под линеечку, ни шага влево-вправо. Однако нет-нет, да и произойдёт что-то похожее на "разрыв шаблона". Один из таких случаев перед вами.
Естественно, никакой такой ноги из багажника не торчит, это некий антураж, средство привлечь к себе внимание, может быть - чтобы продать автомобиль.
Как видите - получается, внимание привлечено...
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