Источник материала: Виртуальный Брест

Улицы Бреста не так уж и изобилуют странными и непонятными вещами, согласитесь - всё смирно и под линеечку, ни шага влево-вправо. Однако нет-нет, да и произойдёт что-то похожее на "разрыв шаблона". Один из таких случаев перед вами.





Естественно, никакой такой ноги из багажника не торчит, это некий антураж, средство привлечь к себе внимание, может быть - чтобы продать автомобиль.





Как видите - получается, внимание привлечено...