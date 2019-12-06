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Мокрый снег и дождь каждый день. Синоптики рассказали о погоде на неделю

07.12.2019 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В понедельник погодой в Беларуси будут править системы фронтальных разделов из Западной Европы. Во вторник с юга Балтийского моря к нам переместится атмосферный фронт. А к середине недели климатические тренды зададут прохладные неустойчивые воздушные массы со Скандинавского полуострова, рассказали в программе «Плюс-минус»

Мокрый снег и дождь каждый день. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Матвей Четырко, инженер-синоптик Белгидромета:
По-прежнему основным погодообразующим фактором будут атлантические циклоны и их атмосферные фронты. На большей части территории Беларуси практически ежедневно будут выпадать осадки в виде мокрого снега и дождя, не исключены слабые гололёдные явления. Температурный фон останется по-прежнему высоким. Так, во вторник в течение суток будет 0 +5. В середине недели немножко похолодает. В ночные часы будет от -5 до +2, а днём ожидается от -2 до +4. К концу недели синоптическая ситуация в республике существенно не изменится.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Мокрый снег и дождь каждый день. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Мокрый снег и дождь каждый день. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Мокрый снег и дождь каждый день. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Мокрый снег и дождь каждый день. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Мокрый снег и дождь каждый день. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Мокрый снег и дождь каждый день. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Люди в материале: Матвей Четырко
 
 
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В понедельник погодой в Беларуси будут править системы фронтальных разделов из Западной Европы. Во вторник с юга Балтийского моря к нам переместится атмосферный...
 
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