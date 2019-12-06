|
Мокрый снег и дождь каждый день. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
В понедельник погодой в Беларуси будут править системы фронтальных разделов из Западной Европы. Во вторник с юга Балтийского моря к нам переместится атмосферный фронт. А к середине недели климатические тренды зададут прохладные неустойчивые воздушные массы со Скандинавского полуострова, рассказали в программе
Матвей Четырко, инженер-синоптик Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник погодой в Беларуси будут править системы фронтальных разделов из Западной Европы. Во вторник с юга Балтийского моря к нам переместится атмосферный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)