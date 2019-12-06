﻿ Деньги из воздуха? Как белорус стал делать в Майами бизнес на воздушных шариках. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Деньги из воздуха? Как белорус стал делать в Майами бизнес на воздушных шариках

07.12.2019 18:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Он родился и жил в Минске, учился в БГУ на историческом факультете, участвовал в археологических раскопках. А в 2011 году, когда стукнуло 22, переехал в США, как сам говорит – «за американской мечтой».

Деньги из воздуха? Как белорус стал делать в Майами бизнес на воздушных шариках
«Праздник – моя профессия!» – говорит Питер Сасса. Фото: из архива героя материала
– Вообще, меня зовут Петр, но в США пользуюсь именем Питер. Так привычнее окружающим: Петр американцам тяжело произносить, – говорит 30-летний житель солнечного Майами Питер Сасса.

Что из этого получилось? Свою историю Питер рассказал belmir.by, передаем ее от первого лица:

– Поначалу было тяжело. Денег не было, никого не знал. Язык – думал, что неплохо знаю, но это оказалось заблуждением. И все же, несмотря на все, сразу очень понравилось. Я всю жизнь фанател от американских фильмов, слушал англоязычный хеви-метал, мечтал купить мотоцикл и гонять, как ковбой Мальборо.

В Минске постоянно копировал стиль одежды 80-х, ходил в ковбойских сапогах, куртке-косухе, носил банданы, браслеты, из-за чего многие окружающие считали меня «поехавшим». Также всегда носил длинные волосы, что порой доставляло немало проблем в моем районе.

Я чувствовал, что жил не в своем мире. Когда же вышел из аэропорта в США – понял, что прибыл по адресу. Тут все по-другому. Конечно, есть и хорошее, и плохое: нигде не может все нравиться или абсолютно все не нравиться, это еще зависит от персонального восприятия и желаний.

Но что я точно могу сказать про Америку, это что люди тут гораздо толерантнее к причудам окружающих и, более того, индивидуализм всячески одобряется и поощряется.


Образцы того, что умеет делать из шариков Питер. Фото: из архива героя материала

Мне еще повезло с городом, в котором поселился. В Майами у большинства жителей английский – не родной язык, поэтому для вновь прибывшего его нехватка не так остро чувствуется. Про сам Майами – это тот самый Vice City из GTA нашего детства.

Поначалу я работал, где придется: на стройке на дисковой пиле, в аквапарке спасателем на вышке, в баре мыл сортиры и даже успел побыть в русской бане уборщиком.

Потом, по воле случая, наткнулся на работу, которая стала моим первым собственным бизнесом и которой занимаюсь до сих пор – это аэродизайн и твистинг. То есть, делаю всевозможные фигуры и игрушки из шариков, а также различный декор – арки, колонны и прочее.


С баскетболистом Дерриком Джонсом из «Майами Хит». Фото: из архива героя материала

Этому делу посвятил уже семь лет. Работаю на детских праздниках, шоу, фестивалях, организую развлекательный сервис для ресторанов и отелей.

Научиться было сложно и заняло довольно много времени. Но особенно тяжело оказалось преодолеть человеческий фактор: пока мало умеешь, на твою работу смотрят с насмешкой, а визитки выбрасывают.

Зато теперь, когда я уже профи, мою работу часто снимают на видео и аплодируют. Без ложной скромности скажу, что сейчас я один из лучших во Флориде. Среди клиентов очень много известных людей – бизнесмены, политики и даже игроки баскетбольной команды «Майами Хит».

Купил мотоцикл, потом кабриолет «Мустанг», о котором всегда мечтал. Ходил на разные рок-концерты, пил-гулял… – короче, жизнь била ключом.


«С моими малышками – Еленой и Иви». Фото: из архива героя материала

Потом, как оно иногда бывает, встретил девушку своей мечты. Причем скажу: было очень нелегко найти ту, что может меня терпеть и одновременно разделять мои пристрастия к рок-н-роллу и байкам. В этом году у нас с Еленой родилась дочь Иви. Я понял, что счастлив.

Свое дело, особенно если оно сопряжено с личным умением – это всегда очень хорошо и приятно, жизнь становится другой по сравнению с работой по найму. Но, даже если занимаешься делом, которое любишь, никогда не надо зацикливаться только на чем-то одном.

Поэтому я стал искать новые интересные направления. И вышел на зарубежную компанию, которая делает уникальные вечнозеленые топиари для ландшафтного дизайна. Изучив рынок, я пришел к выводу, что ничего подобного во Флориде нет. Это был зеленый свет зеленым зверям.


Новое занятие Питера – продажа топиари. Фото: из архива героя материала

Начал заниматься продажей топиари только в этом году. Товар новый и непривычный для местного покупателя, но, самое главное, людям нравится. Еще бы: слоны, носороги, львы, медведи, лошади – в натуральную величину! Все, кто видит, тут же тянутся к телефону и делают селфи.

Журналистам тоже интересно: обо мне в связи с этим бизнесом пару недель назад написало испанское новостное агентство EFE.

Чтобы популяризировать товар, приходится много звонить, ездить по торговым центрам, ресторанам, дизайнерским студиям. Тут, безусловно, пригодилось умение работы с людьми.

Зачастую хотят топиари на заказ, по индивидуальному эскизу. Так, один ресторан просил изготовить для них трехметрового Кинг-Конга, показывающего средний палец.

А недавно на выставке ландшафтного дизайна мы познакомились с представителями крупного международного аэропорта и сейчас ведем переговоры об изготовлении топиари в виде огромного самолета с керамическими иллюминаторами.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он родился и жил в Минске, учился в БГУ на историческом факультете, участвовал в археологических раскопках. А в 2011 году, когда стукнуло 22, переехал в США, как сам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Комбинат по комплексной переработке торфа предлагается создать в Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика