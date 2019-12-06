﻿ Людмила Волчек: мне не надо было держать ребёнка за ручки и вести, она сама держалась за коляску. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Людмила Волчек: мне не надо было держать ребёнка за ручки и вести, она сама держалась за коляску

07.12.2019 19:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения Наталия Канем 7 декабря побывала в РНПЦ «Мать и дитя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здоровый репортаж Анастасии Дехтяр.

«От природы не уйдёшь». Врачи назвали лучший возраст для рождения детей

Счастье счету не поддается! Так решила Вероника из Кобрина и буквально вчера стала мамой в пятый раз. Ребенок попался в петлю пуповины, потому пациентке сделали экстренное кесарево. Встреча с малышкой в операционной, и девочек разделили по реанимациям. Все идет по плану, уже совсем скоро они встретятся снова.  

Людмила Волчек: мне не надо было держать ребёнка за ручки и вести, она сама держалась за коляску

Вероника Драгун, пациентка РНПЦ «Мать и дитя»:
Четверо есть, почему не пятый? Матерью пятерых детей быть несложно, мы справляемся.

Людмила Волчек: мне не надо было держать ребёнка за ручки и вести, она сама держалась за коляску

Без апельсинов (кстати, их молодым мамочкам нельзя), но с главной «передачей» – заботой – прямо в реанимацию заглянула Наталия Канем. Заместитель Генсека ООН и исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения впервые в Беларуси. Одна из самых высокопоставленных женщин в Организации Объединенных Наций и первая латиноамериканка, возглавившая ЮНФПА продвигает идеи «трех нолей»: ноль материнских смертей, ноль неудовлетворенных потребностей в планировании семьи и ноль гендерного насилия и вредных практик.

Людмила Волчек: мне не надо было держать ребёнка за ручки и вести, она сама держалась за коляску

Трогательная улыбка и лаконичные восхищения, не нуждающиеся в переводе. Гостья не только прошлась по клиническому корпусу, ознакомилась с медицинскими технологиями, но и устроила своеобразный обход. Ведь в центре «Мать и дитя» попадают пациентки с «особыми случаями».  

Наталия Канем побывала в РНПЦ «Мать и дитя»: меня поразили передовые технологии и отношение к этой теме

В фокусе – здоровье женщин, и здесь речи о каких-либо ограничениях быть не может. По белорусским медпротоколам гинекологический скрининг проводится у женщин, невзирая на их репродуктивный статус.

Людмила Волчек: мне не надо было держать ребёнка за ручки и вести, она сама держалась за коляску

Чтобы щекотливый процесс был комфортным для каждой, социальноориентированный бизнес подставляет плечо. Сегодня благодаря общественной помощи Брестскому областному роддому было передано ультрасовременное кресло-трансформер. Такое оборудование сделает комфортным прием у доктора пожилых дам и леди с ограниченными возможностями.

Людмила Волчек: мне не надо было держать ребёнка за ручки и вести, она сама держалась за коляску

Паралимпийская чемпионка Людмила Волчек своим главным золотом «чемпионата жизни» считает 8-летнюю дочку. Уверена: в Беларуси границ для материнства нет. И в этой «дисциплине» победа уж точно командная.

Людмила Волчек: «Я не могу сдаться – мне нужна медаль, чтобы я спокойно ушла из спорта»

Людмила Волчек: мне не надо было держать ребёнка за ручки и вести, она сама держалась за коляску

Людмила Волчек, паралимпийская чемпионка:
Я никаких трудностей не испытала – это спасибо врачам, которые пошли мне навстречу. Очень много положительных эмоций испытала при рождении ребенка, когда ребенок первые шаги испробовал. Мне не надо было держать ребенка за ручки и вести, она сама держалась за коляску. Мне было проще всего.

Людмила Волчек: мне не надо было держать ребёнка за ручки и вести, она сама держалась за коляску

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Миниатюра-идиллия во дворике РНПЦ «Мать и дитя». Белорусские медики в 2018 году добились исторического минимума в сегменте младенческой смертности – у нас один из самых низких показателей в Европе.

Людмила Волчек: мне не надо было держать ребёнка за ручки и вести, она сама держалась за коляску

Кроме этого, за последние 15 лет в Беларуси количество абортов уменьшилось в четыре раза, а показатели материнской смертности приближаются к нулю. Достижения белорусской медицины в охране материнства и детства высоко оценивают и на международной арене, ведь за цифрами статистики стоит глобальная комплексная работа.

Владимир Караник: мы активно работаем с глобальными фондами ООН и ЮНИСЕФ

Беларусь – социальноориентированная, в подтверждение такой политики и количество многодетных семей. Только в Минске таких больше 15 тысяч (в семь раз больше, чем еще 10 лет тому).

Людмила Волчек: мне не надо было держать ребёнка за ручки и вести, она сама держалась за коляску

Миссия Фонда ООН в области народонаселения, который, работает в нашей стране уже 25 лет – создавать мир, в котором каждая беременность желанна, каждые роды безопасны, а потенциал всех молодых людей реализован. Таким образом, очерчивается фарватер общих интересов. А это значит, что к десятку уже реализуемых совместных проектов как в здравоохранении, так и в социальной сфере, явно добавятся новые. Ведь за всеми строгими формулировками социально-экономических показателей стоят люди.

Людмила Волчек: мне не надо было держать ребёнка за ручки и вести, она сама держалась за коляску

Люди в материале: Вероника Драгун, Людмила Волчек, Анастасия Дехтяр
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения Наталия Канем 7 декабря побывала в РНПЦ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске прошла акция против интеграции Беларуси с Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика