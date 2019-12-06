Источник материала: Новости Волковыска

7 декабря в Минске состоялась несанкционированная акция под названием "митинг за независимость". Ее участники протестовали против возможной интеграции Беларуси с Россией.

Организатором протестного мероприятия выступил оппозиционый политик Николай Статкевич, лидер незарегистрированной в Беларуси партии "Народная Грамада". Он заявил, что считает своим долгом содействовать отстранению Лукашенко от власти и призвал белоруссов к объединению, чтобы "страну не смогли продать никому".

Протесты проходят в день визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Сочи, где он встречается с президентом РФ Владимиром Путиным.

По разным оценкам, на старте акции в ней приняло участие от 700 до 1 тысячи человек. Протестующие выстроились в "живую" цепь вдоль проспекта Независимости, другая часть активистов собралась на митинг на Октябрьской площади.

Активисты отмечают, что не для того Беларусь 300 лет завоевывала независимость. И претензии России на управление Беларусью очень возмущают граждан страны. На акцию пришли даже с маленькими детьми.

Правоохранители не разгоняли митингующих, но сообщали в мегафон, что акция незаконна не разрешена столичными властями. Гражданам предлагается разойтись.

Как видно из трансляции Радио Свобода, в один из моментов между протестующими и милицией возникла небольшая потасовка.

Акция продолжалась около 5 часов. Организаторы обещают повторить шествие еще завтра (8 декабря). Силовики не задержали ни одного участника.

Акции против интеграции также планируют провести белорусы в Киеве, Вильнюсе, Праге и Нью-Йорке.

Напомним, сегодня в Сочи встречаются президенты Беларуси и России. Ожидается, что на встрече они будут обсуждать углубленную интеграцию, спорные вопросы по газу и дорожные карты, подписание которых планируется 8 декабря.

Отметим, что 8 декабря Россия и Беларусь отметят 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства.