﻿ Если снег к этому времени не выпадет, то в ближайшие 10 дней грянут морозы. Народные приметы на неделю с 9 по 15 декабря. 21.by
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Если снег к этому времени не выпадет, то в ближайшие 10 дней грянут морозы. Народные приметы на неделю с 9 по 15 декабря

07.12.2019 19:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

9 декабря – Юрьев день. Считалось, что с этого времени зима полностью вступает в свои права, рассказали в программе «Плюс-минус». Если по поверхности воды идёт рябь, готовься к сильным буранам.

Мокрый снег и дождь каждый день. Синоптики рассказали о погоде на неделю

12 декабря – Парамон-зорник. Заря с ярко-алым оттенком – задуют мощные северные ветра. Если снега к этому времени не выпало, то в ближайшие 10 дней жди морозов.

13 декабря – день Андрея Первозванного. Если день морозный и солнечный – значит урожай уродится.

Если снег к этому времени не выпадет, то в ближайшие 10 дней грянут морозы. Народные приметы на неделю с 9 по 15 декабря

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9 декабря – Юрьев день. Считалось, что с этого времени зима полностью вступает в свои права, рассказали в программе «Плюс-минус». Если по поверхности воды идёт...
 
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